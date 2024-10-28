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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи

Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи

Киев  •  УНН

15:59 • 9918 просмотра

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Экономист Олег Пендзин считает, что программу выплат по 1000 грн нужно пересмотреть. По его словам, механизм через «Дію» усложнит получение средств для малообеспеченных, а сама программа отсутствует в бюджете-2024.

Богатым людям нет смысла давать 1 тысячу гривен, а для бедных этой суммы будет мало. Поэтому по мнению экономического эксперта Олега Пендзина, стоит пересмотреть концепцию предложенной программы поддержки для украинцев и сосредоточиться на действительно малообеспеченных категориях. Об этом он рассказал журналисту УНН

То, что она экономике страны вряд ли что-то даст - это правда, потому что предварительно мы изымаем из экономики Украины примерно такую же сумму в виде налогов, а потом возвращаем людям в виде раздачи средств. То есть, по большому счету, никаких положительных и негативных моментов там не будет

- сказал Пендзин. 

Однако экономист отметил социальный аспект данной программы. 

Весь цивилизованный мир помогает социально незащищенным слоям населения, а не всем подряд. Какой смысл давать тысячу гривен человеку, который единовременно в ресторане тратит в два-три раза больше? Богатым людям нет смысла давать, они даже не зауважат эти деньги, а бедным и тысяча гривен точно будет маловата. Поэтому я бы, наверное, считал, что стоило бы пересмотреть саму концепцию и не раздавать людям деньги, а дать действительно инвалидам, малообеспеченным, вынужденно перемещенным лицам, пенсионерам. То есть тем, для кого эти деньги будут чрезвычайно важны

- считает Пендзин. 

Экономист также прокомментировал механизм получения средств. 

Мы услышали ориентировочные предложения по механизму, каким образом деньги должны быть распределены среди людей. Механизм через виртуальную карту, которая открывается в «Дії» через смартфон, это точно не тот механизм, которым может получить деньги пенсионер или человек низкого уровня достатка, потому что у них нет этих смартфонов, они точно не понимают, что такое виртуальная карта украинского кэшбэка. Поэтому, на мой взгляд, для этой категории людей это должно быть максимально упрощено

- сказал Пендзин. 

Кроме того, он отметил, что на законодательном уровне, как минимум нужно сделать изменения в закон о государственном бюджете. 

Потому что такой программы в бюджете 2024 года на сегодня нет. А если ее нет, нужно вводить, ведь иначе те деньги не могут быть розданы. Тем более Президент поставил задачу раздать деньги до 1 декабря, а зная скорость течения рассмотрения законодательных инициатив в Верховной Раде, это может тянуться очень долго. На сегодня в государственном бюджете нет программы под которую можно было бы раздать эти деньги

- сказал Пендзин.

Контекст 

25 октября Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины ввести с 1 декабря новую программу поддержки для украинцев, по которой они смогут получить по тысяче гривен на одного члена семьи. 

Первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев заявил, что украинцы получат по 1000 гривен на человека независимо от возраста и социального статуса. Эти средства можно будет использовать в течение зимних месяцев - декабря, января и февраля.

Деньги поступят на виртуальную карту «Национального кэшбэка», которую можно открыть через приложение «Дія». Соболев уточнил, что средства будут «маркированы», то есть существует ограниченный перечень направлений, на которые их можно будет потратить.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоЭкономика