Для багатих немає сенсу, а бідним 1 тисячі буде замало: економіст про програму підтримки для кожної родини

Багатим людям немає сенсу давати 1 тисячу гривень, а для бідних цієї суми буде замало. Тому на думку економічного експерта Олега Пендзина, варто переглянути концепцію запропонованої програми підтримки для українців та зосередитися на дійсно малозабезпечених категоріях. Про це він розповів журналісту УНН.

Те, що вона економіці країни навряд щось дасть - це правда, тому що попередньо ми вилучаємо з економіки України приблизно таку саму суму у вигляді податків, а потім повертаємо людям у вигляді роздачі коштів. Тобто, за великим рахунком, жодних позитивних та й негативних моментів там не буде

Проте економіст зауважив на соціальному аспекті даної програми.

Весь цивілізований світ допомагає соціально незахищеним верствам населення, а не всім підряд. Який сенс давати тисячу гривень людині, яка одноразово в ресторані витрачає у два-три рази більше? Багатим людям немає сенсу давати, вони навіть не зауважать ці гроші, а бідним та тисяча гривень точно буде замалою. Тому я б, напевно, вважав, що вартувало б переглянути саму концепцію і не роздавати людям гроші, а дати дійсно інвалідам, малозабезпеченим, вимушено переміщеним особам, пенсіонерам. Тобто тим, для кого ці гроші будуть надзвичайно важливі