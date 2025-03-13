Легалізація криптовалюти дозволить отримати додаткове джерело наповнення держбюджету - економіст

Легалізація криптовалюти в Україні може бути додатковим джерелом поповнення державного бюджету, оскільки операції з цифровими активами, після ухвалення відповідних законодавчих змін, будуть оподатковуватись. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив голова Комітету економістів України Андрій Новак.

"Якщо в Україні відбудеться легалізація криптовалюти, відповідно, операції з ними будуть оподатковуватись, то український бюджет отримає додаткове джерело надходжень", – зазначив Новак.

Він додав, що оцінити потенційний обсяг щорічного поповнення бюджету від операцій з криптою наразі складно. Попри те, що українці є одними з найактивніших користувачів цифровою валютою у світі, враховуючи кількість населення та співвідношення сум до ВВП країни, ринок криптовалют досить мінливий.

"Наприклад, якщо за останні декілька тижнів той же біткоїн обвалився на більше ніж на 20%, то дуже важко спрогнозувати, що буде з біткоїном і з іншими криптовалютами. Навіть на один квартал, вже не кажучи про рік чи на якусь середньострокову перспективу", - зазначив Новак.

Попри це, на думку економіста, легалізація криптовалют в Україні все ж може стати додатковим джерелом наповнення бюджету.

Додамо

Фінтехекспертка та співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка у коментарі УНН пояснила, що відсутність чіткого законодавства в Україні у сфері віртуальних активів призводить до низки негативних наслідків. Перше – це правова невизначеність. Адже компанії та інвестори стикаються з відсутністю чітких правил, що в кінцевому підсумку стримує розвиток ринку.

Не менш важливим наслідком, за її словами, також є відсутність захисту прав. "Зараз користувачі криптовалют в Україні залишаються без механізмів захисту від шахрайства", - пояснила Олена Сосєдка.

Вона додала, що через відсутність правового регулювання держава втрачає економічні можливості, адже зараз в Україні обмежений приплив інвестицій і розвиток фінтех-стартапів.

Крім того, за її словами, легалізація криптовалют створить сприятливі умови для залучення іноземних інвестицій в IT-сектор і фінтех-стартапи. Це, у свою чергу, дозволить створити нові робочі місця, підвищити конкурентоспроможність країни та надати громадянам доступ до нових фінансових інструментів.

Фінтех-експерт зазначає, що прийняття закону про криптовалюти дозволить також розвивати інновації, зокрема, легалізація сприятиме розвитку блокчейн-технологій і фінтех-сектора.

Нагадаємо

У лютому повідомлялося, що віртуальна купюра незабаром буде законною в Україні. Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов у коментарі кореспонденту УНН повідомив, що законопроєкт вже достатньо опрацьований і може і повинен прийматися депутатами Верховної Ради. Мета легалізації - запустити ринок віртуальних активів.

Голова підкомітету з питань функціонування платіжних та інформаційних систем і запобігання легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що Верховна Рада планує прийняти законопроєкт про оподаткування криптоактивів до кінця цього року. Це дозволить відстежувати операції з криптовалютами, відповідно до європейських регламентів.