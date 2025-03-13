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Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

Киев • УНН

 • 126287 просмотра

Экономист Андрей Новак считает, что легализация криптовалют в Украине может стать дополнительным источником наполнения бюджета. Эксперты указывают на правовую неопределенность и отсутствие защиты прав в этой сфере.

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

Легализация криптовалюты в Украине может быть дополнительным источником пополнения государственного бюджета, поскольку операции с цифровыми активами, после принятия соответствующих законодательных изменений, будут облагаться налогом. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

"Если в Украине произойдет легализация криптовалюты, соответственно, операции с ними будут облагаться налогом, то украинский бюджет получит дополнительный источник поступлений", – отметил Новак.

Он добавил, что оценить потенциальный объем ежегодного пополнения бюджета от операций с криптой пока сложно. Несмотря на то, что украинцы являются одними из самых активных пользователей цифровой валютой в мире, учитывая количество населения и соотношение сумм к ВВП страны, рынок криптовалют достаточно изменчив.

"Например, если за последние несколько недель тот же биткоин обвалился более чем на 20%, то очень трудно спрогнозировать, что будет с биткоином и с другими криптовалютами. Даже на один квартал, уже не говоря о годе или какой-то среднесрочной перспективе", - отметил Новак.

Несмотря на это, по мнению экономиста, легализация криптовалют в Украине все же может стать дополнительным источником наполнения бюджета. 

Добавим

Финтехэкспертка и соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка в комментарии УНН объяснила, что отсутствие четкого законодательства в Украине в сфере виртуальных активов приводит к ряду негативных последствий. Первое – это правовая неопределенность. Ведь компании и инвесторы сталкиваются с отсутствием четких правил, что в конечном итоге сдерживает развитие рынка.

Не менее важным последствием, по ее словам, также является отсутствие защиты прав. "Сейчас пользователи криптовалют в Украине остаются без механизмов защиты от мошенничества", - объяснила Елена Соседка.

Она добавила, что из-за отсутствия правового регулирования государство теряет экономические возможности, ведь сейчас в Украине ограничен приток инвестиций и развитие финтех-стартапов.

Кроме того, по ее словам, легализация криптовалют создаст благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций в IT-сектор и финтех-стартапы. Это, в свою очередь, позволит создать новые рабочие места, повысить конкурентоспособность страны и предоставить гражданам доступ к новым финансовым инструментам.

Финтех-эксперт отмечает, что принятие закона о криптовалютах позволит также развивать инновации, в частности, легализация будет способствовать развитию блокчейн-технологий и финтех-сектора.

Напомним

В феврале сообщалось, что виртуальная купюра вскоре будет законной в Украине. Председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов в комментарии корреспонденту УНН сообщил, что законопроект уже достаточно проработан и может и должен приниматься депутатами Верховной Рады. Цель легализации – запустить рынок виртуальных активов.

Председатель подкомитета по вопросам функционирования платежных и информационных систем и предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что Верховная Рада планирует принять законопроект о налогообложении криптоактивов до конца этого года. Это позволит отслеживать операции с криптовалютами, в соответствии с европейскими регламентами.

Лилия Подоляк

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