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Криптобум среди чиновников: количество деклараций с криптовалютой возросло в 2.2 раза

Киев • УНН

 • 18742 просмотра

В 2024 году украинские чиновники подали более 2,1 тысячи деклараций с криптовалютой, что в 2,2 раза больше, чем до большой войны. Больше всего криптовалюту декларируют представители силовых структур.

Криптобум среди чиновников: количество деклараций с криптовалютой возросло в 2.2 раза

Украинские чиновники за 2024 год подали более 2,1 тысячи деклараций с криптовалютой, что в 2,2 раза больше, чем до полномасштабной войны. Об этом сообщает Опендатабот, пишет УНН.

Детали

Украинские чиновники все чаще упоминают в своих декларациях криптовалюту. Так, 2 113 деклараций с криптовалютой подали чиновники за 2024 год. Это в 2,2 раза больше, чем до начала полномасштабной. За год таких деклараций стало больше на 10%

-сообщает Опендатабот.

Больше всего криптовалюту декларируют представители силовых структур. Лидером среди них стала Национальная полиция Украины — 322 декларации, что составляет 15% от всех поданных. В прокуратуре криптовалюту задекларировали 240 должностных лиц, среди судей — 227, в городских советах — 119, а среди представителей ВСУ — 77. Еще 38 деклараций с криптоактивами поступило от сотрудников НАБУ.

Больше всего декларантов с криптовалютой зарегистрировано в Киеве и области — 582 и 185 соответственно. Далее идут Харьковщина (172 чиновника), Днепропетровщина (167) и Львовщина (133).

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист13.03.25, 15:40 • 126278 просмотров

"Чаще всего должностные лица декларируют криптодоллары Tether (USDT) — 802 госслужащих. Bitcoin (BTC, XBT), несмотря на все колебания курса, стабильно занимает вторую позицию — 731 декларация. Ethereum (ETH) задекларировали 713 чиновников", - сообщает Опендатабот.

Рекордсменом по количеству биткоинов стал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики Олег Бондаренко — он задекларировал 80 BTC (около 279,4 млн грн по состоянию на 1 апреля). Больше всего Ethereum указал депутат Сергей Майзель — 200 токенов (15,5 млн грн). А самые большие криптодолларовые активы задекларировал начальник департамента Офиса Генпрокурора Виталий Бровко — 847 908 USDT (35 млн грн).

В то же время несколько экс-чиновников, которые тоже могли попасть в топ, впрочем заявили о потере доступа к своим криптоактивам. Например, в 2021 году бывший заместитель председателя Госгеонедр Роман Сарамага задекларировал 380,95 BTC (сейчас это около 1,33 млрд грн), но впоследствии сообщил, что не имеет к ним доступа. Подобная ситуация у депутата Подольского райсовета Одесской области Игоря Осипова, который потерял 1 800 ETH (более 140 млн грн).

Северная Корея стала третьим по величине владельцем биткойнов в мире19.03.25, 12:40 • 16309 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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