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Цены на нефть упали: в чем проблема

Киев • УНН

 • 110328 просмотра

Цены на нефть Brent и WTI снижаются из-за экономической неопределенности и новых тарифных угроз США. ОПЕК+ рассматривает возможность изменения объемов добычи на фоне отмены лицензии Chevron в Венесуэле.

Цены на нефть упали: в чем проблема

Цены на нефть снизились из-за опасений относительно глобального экономического роста, спроса на топливо и тарифных угроз со стороны США. Это приводит к первому месячному падению цен с ноября.

Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае потеряли 59 центов (0,8%) и к 07:47 по Гринвичу торговались на уровне 72,98 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на 65 центов (0,9%), до 69,70 доллара за баррель.

Контракт Brent с ближайшим сроком исполнения, который завершается в пятницу, снизился на 62 цента (0,8%) и торговался по 73,42 доллара. Цены на оба основных сорта нефти должны снизиться впервые за три месяца.

На рынок давят несколько факторов: ожидаемое замедление экономики США, угрозы тарифов, планы ОПЕК+ увеличить добычу в апреле и возможность мирного соглашения в Украине, которое может сделать больше российской нефти доступной.

Единственным контраргументом является то, что цены уже значительно упали

- отметил аналитик IG Market Тони Сайкамор, добавив, что по техническим показателям WTI имеет сильную поддержку в диапазоне 65-70 долларов за баррель.

Президент США Дональд Трамп 27 февраля заявил, что его предложенные пошлины в 25% на мексиканские и канадские товары вступят в силу 4 марта, вместе с дополнительными 10% пошлинами на китайский импорт.

Аналитики исследовательского подразделения Fitch BMI отметили, что участники рынка пытаются оценить влияние всех энергетических инициатив администрации Трампа, объявленных в этом месяце.

Сейчас преобладают факторы, давящие на рынок, в частности пошлины США

- говорится в отчете BMI.

Дополнительное давление на настроения инвесторов вызвали данные, согласно которым количество заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло больше, чем ожидалось. В то же время другой правительственный отчет подтвердил, что экономический рост в США замедлился в четвертом квартале.

Несмотря на это, в четверг, 27 февраля, цены на нефть выросли более чем на 2% из-за опасений относительно поставок после того, как Трамп отменил лицензию американской нефтяной компании Chevron на работу в Венесуэле.

По данным источников, близких к переговорам, это решение может привести к заключению нового соглашения между Chevron и венесуэльской государственной компанией PDVSA по экспорту нефти в другие страны, кроме США.

Между тем ОПЕК+ рассматривает, увеличивать ли добычу в апреле в соответствии с планом или заморозить ее, поскольку страны-члены коалиции пытаются оценить ситуацию на мировом рынке, сообщили восемь источников в картеле.

Напомним,

Биткоин потерял 21% от своего пика 20 января, а общая капитализация рынка уменьшилась почти на $1 триллион. Другие криптовалюты, в частности Ethereum, потеряли еще больше. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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