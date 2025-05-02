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Ветер, грозы, ночные заморозки и настоящая жара днем: в эти выходные ожидается настоящий метеококтейль

Киев • УНН

 • 1318 просмотра

На выходных в Украине ожидаются заморозки на почве, грозы и порывы ветра до 20 м/с. Днем воздух прогреется до +26 градусов, атмосферное давление будет скакать.

Ветер, грозы, ночные заморозки и настоящая жара днем: в эти выходные ожидается настоящий метеококтейль

В ночь на 3 мая ожидаются заморозки на поверхности почвы в Сумской, Харьковской и Луганской областях. А суббота и воскресенье будут ветреными и дождливыми в некоторых регионах страны. Местами прогнозируются грозы.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко передает УНН.

В ночь на субботу ожидаются заморозки на почве в Сумской, Харьковской и Луганской областях. 3-4 мая в Украине местами вероятны штормовые порывы юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Осторожно! Грозы предполагаются в субботу и воскресенье в западных, северных и Винницкой областях

- сообщила синоптик.

Также Диденко добавила, что в этот уик-энд в других центральных регионах, на юге и востоке ожидается преимущественно сухая, однако местами ветреная погода.

Температура ночью +7+14 градусов, в субботу на северо-востоке +2+6 градусов воздуха с заморозками на почве 0-3 градуса. Только на северо-востоке

- предостерегла синоптик.

Однако днем воздух по Украине будет прогреваться до +18+23, местами до +23+26 градусов. В столице также ожидаются очень теплые выходные. Днем обещают до +23+26 градусов, однако местами также возможны грозовые дожди и штормовые порывы ветра.

Кроме этого, по словам синоптика, будет очень прыгать атмосферное давление. Поэтому Диденко посоветовала метеозависимым людям приготовиться.

Магнитные бури в мае: даты и интенсивность геомагнитных колебаний29.04.25, 09:48 • 86308 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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