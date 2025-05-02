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Контрабанда на ринку електроніки: експерт пояснив, чому ключова проблема - у логістиці
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Вітер, грози, нічні заморозки та справжня спека вдень: цими вихідними очікується справжній метеоктейль

Київ • УНН

 • 2176 перегляди

На вихідних в Україні очікуються заморозки на ґрунті, грози та пориви вітру до 20 м/с. Вдень повітря прогріється до +26 градусів, атмосферний тиск буде стрибати.

Вітер, грози, нічні заморозки та справжня спека вдень: цими вихідними очікується справжній метеоктейль

У ніч на 3 травня очікують заморозки на поверхні ґрунту на Сумщині, Харківщині та Луганщині. А субота та неділя буде вітряною та дощовою у деяких регіонах країни. Подекуди прогнозуються грози.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко передає УНН.

У ніч на суботу очікуються заморозки на ґрунті на Сумщині, Харківщині та Луганщині. 3-4 травня в Україні подекуди ймовірні штормові пориви південно-західного вітру до 15-20 метрів за секунду. Обережно! Грози передбачаються в суботу та неділю у західних, північних та на Вінниччині

- повідомила синоптик.

Також Діденко додала, що цього уїк-енду в інших центральних регіонах, на півдні та сході очікується переважно суха, проте подекуди вітряна погода.

Температура вночі +7+14 градусів, у суботу на північному сході +2+6 градусів повітря із заморозками на ґрунті 0-3 градуси. Лише на північному сході

- застерегла синоптик.

Проте вдень повітря по Україні прогріватиметься до +18+23, місцями до +23+26 градусів. У столиці також очікуються дуже теплі вихідні. Вдень обіцяють до +23+26 градусів, однак місцями також можливі грозові дощі та штормові пориви вітру.

Окрім цього, за словами синоптика, буде дуже стрибати атмосферний тиск. Тож Діденко порадила метеозалежним людям приготуватися.

Магнітні бурі у травні: дати та інтенсивність геомагнітних коливань29.04.25, 09:48 • 86317 переглядiв

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