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Ціни на нафту впали: в чому проблема

Київ • УНН

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Ціни на нафту Brent та WTI знижуються через економічну невизначеність та нові тарифні загрози США. ОПЕК+ розглядає можливість зміни обсягів видобутку на тлі скасування ліцензії Chevron у Венесуелі.

Ціни на нафту впали: в чому проблема

Ціни на нафту знизилися через побоювання щодо глобального економічного зростання, попиту на паливо та тарифних загроз з боку США. Це призводить до першого місячного падіння цін з листопада.

Про це пише Reuters, передає УНН.

Ф’ючерси на нафту марки Brent з поставкою у травні втратили 59 центів (0,8%) і до 07:47 за Гринвічем торгувалися на рівні 72,98 долара за барель. Ф’ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) впали на 65 центів (0,9%), до 69,70 долара за барель.

Контракт Brent із найближчим терміном виконання, який завершується у п’ятницю, знизився на 62 центи (0,8%) і торгувався по 73,42 долара. Ціни на обидва основні сорти нафти мають знизитися вперше за три місяці.

На ринок тиснуть кілька факторів: очікуване уповільнення економіки США, загрози тарифів, плани ОПЕК+ збільшити видобуток у квітні та можливість мирної угоди в Україні, яка може зробити більше російської нафти доступною.

Єдиним контраргументом є те, що ціни вже значно впали

– зазначив аналітик IG Market Тоні Сайкамор, додавши, що за технічними показниками WTI має сильну підтримку в діапазоні 65–70 доларів за барель.

Президент США Дональд Трамп 27 лютого заявив, що його запропоновані мита у 25% на мексиканські та канадські товари набудуть чинності 4 березня, разом із додатковими 10% митами на китайський імпорт.

Аналітики дослідницького підрозділу Fitch BMI зазначили, що учасники ринку намагаються оцінити вплив усіх енергетичних ініціатив адміністрації Трампа, оголошених цього місяця.

Наразі переважають фактори, що тиснуть на ринок, зокрема мита США

- ідеться у звіті BMI.

Додатковий тиск на настрої інвесторів спричинили дані, згідно з якими кількість заявок на допомогу з безробіття в США минулого тижня зросла більше, ніж очікувалося. Водночас інший урядовий звіт підтвердив, що економічне зростання в США сповільнилося у четвертому кварталі.

Попри це, у четвер, 27 лютого, ціни на нафту зросли більш ніж на 2% через побоювання щодо постачань після того, як Трамп скасував ліцензію американській нафтовій компанії Chevron на роботу у Венесуелі.

За даними джерел, близьких до переговорів, це рішення може призвести до укладення нової угоди між Chevron та венесуельською державною компанією PDVSA щодо експорту нафти в інші країни, окрім США.

Тим часом ОПЕК+ розглядає, чи збільшувати видобуток у квітні відповідно до плану, чи заморозити його, оскільки країни-члени коаліції намагаються оцінити ситуацію на світовому ринку, повідомили вісім джерел у картелі.

Нагадаємо

Біткоїн втратив 21% від свого піку 20 січня, а загальна капіталізація ринку зменшилася майже на $1 трильйон. Інші криптовалюти, зокрема Ethereum, втратили ще більше. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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