Біткоїн впав на 21% після виборів Трампа: скільки втратив ринок

Біткоїн втратив 21% від свого піку 20 січня, а загальна капіталізація ринку зменшилася майже на $1 трильйон. Інші криптовалюти, зокрема Ethereum, втратили ще більше. Інвестори чекали чіткої проринокової політики президента США Дональда Трампа, але поки що бачать невизначеність та загрозу нових мит.

Про це пише Reuters, передає УНН.

Ціни на криптовалюту різко впали за останні тижні й поки що не видно передумов для швидкого відновлення. Багато великих цифрових активів втратили майже всі прибутки, які отримали після перемоги Дональда Трампа на виборах, що спершу викликала ажіотаж у галузі.

Аналітики вважають, що ринок залишатиметься слабким, доки не з’явиться чіткий сигнал для зростання. Це може бути, наприклад, зниження відсоткових ставок у США або зрозуміла проринокова політика адміністрації Трампа. Біткоїн, найбільша криптовалюта, впав на 21% від піку 20 січня і повернувся до рівня, який був одразу після виборів Трампа.

Причина - втрата надій на створення стратегічного резерву біткоїна та загроза нових мит, що знижує інтерес до ризикових активів. Інші криптовалюти просіли ще більше. Ethereum подешевшав на понад 40% із грудня, а мем-коїн Трампа, який він запустив перед інавгурацією, втратив 80% від січневого піку, за даними CoinMarketCap.

Трамп обіцяв підтримувати криптовалюти, називав себе "криптопрезидентом" і говорив про створення національного резерву біткоїна. Він також призначив прихильників криптоіндустрії на ключові посади. За його керівництва SEC закрила справи проти кількох криптокомпаній і припинила судовий позов проти Coinbase.

Але це не сильно вплинуло на ринок, і багато хто вважає, що очікування були завищеними. Замість швидких дій Трамп створив робочу групу для розробки правил регулювання. Інвестори, які сподівалися на негайне скуповування біткоїна урядом, залишилися розчарованими.

Ринок розчарований цим - зазначив Джеймс Баттерфілл із CoinShares.

Крім політики Трампа, на криптовалютний ринок також тисне жорстка монетарна політика США та загроза введення нових мит.

Це лише додає невизначеності, що абсолютно не допомагає біткоїну. Поки ми не отримаємо ясності щодо резерву біткоїна, я не бачу можливостей для значного зростання цін - додав Баттерфілл.

З моменту піку в грудні загальна капіталізація ринку криптовалют скоротилася майже на 1 трильйон доларів і зараз становить близько 2,76 трильйона доларів, за даними CoinMarketCap.

Інвестори переглядають очікування, адже перші звіти криптовалютної робочої групи Трампа з’являться не раніше ніж за місяць. У CF Benchmarks зазначають, що початковий ентузіазм щодо підтримки криптоіндустрії Трампом поступово змінюється на більш зважені оцінки.

Там вважають, що для відновлення ринку необхідне або чітке регулювання, або потужний каталізатор, наприклад, схвалення нових ETF. Попри нестабільність, деякі аналітики залишаються оптимістами.

У Standard Chartered прогнозують, що біткоїн може досягти $500 000 до кінця терміну Трампа, оскільки на ринок, ймовірно, зайде більше великих інвесторів. Регуляторні документи США свідчать, що, окрім хедж-фондів, криптовалюти активно купують банки та суверенні фонди.

Зокрема, інвестфонд Абу-Дабі Mubadala вклав $436,9 млн у iShares Bitcoin ETF від BlackRock.

Нагадаємо

25 лютого біткоїн впав до 6-тижневого мінімуму на тлі відновлення торговельної напруженості у світі та проблем на великій криптовалютній бірж.