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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Биткоин упал на 21% после выборов Трампа: сколько потерял рынок

Биткоин упал на 21% после выборов Трампа: сколько потерял рынок

Киев  •  УНН

 • 7683 просмотра

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Биткоин упал на 21% от пика 20 января, а общая капитализация рынка уменьшилась на $1 трлн. Инвесторы разочарованы отсутствием четкой криптовалютной политики Трампа и угрозой новых пошлин.

Биткоин потерял 21% от своего пика 20 января, а общая капитализация рынка уменьшилась почти на $1 триллион. Другие криптовалюты, в частности Ethereum, потеряли еще больше. Инвесторы ждали четкой прорыночной политики президента США Дональда Трампа, но пока видят неопределенность и угрозу новых пошлин.

Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Цены на криптовалюту резко упали за последние недели и пока не видно предпосылок для быстрого восстановления. Многие крупные цифровые активы потеряли почти все прибыли, которые получили после победы Дональда Трампа на выборах, что сначала вызвало ажиотаж в отрасли.

Аналитики считают, что рынок будет оставаться слабым, пока не появится четкий сигнал для роста. Это может быть, например, снижение процентных ставок в США или понятная прорыночная политика администрации Трампа. Биткоин, крупнейшая криптовалюта, упал на 21% от пика 20 января и вернулся к уровню, который был сразу после выборов Трампа.

Причина - потеря надежд на создание стратегического резерва биткоина и угроза новых пошлин, что снижает интерес к рисковым активам. Другие криптовалюты просели еще больше. Ethereum подешевел более чем на 40% с декабря, а мем-коин Трампа, который он запустил перед инаугурацией, потерял 80% от январского пика, по данным CoinMarketCap.

Трамп обещал поддерживать криптовалюты, называл себя «криптопрезидентом» и говорил о создании национального резерва биткоина. Он также назначил сторонников криптоиндустрии на ключевые должности. При его руководстве SEC закрыла дела против нескольких криптокомпаний и прекратила судебный иск против Coinbase.

Но это не сильно повлияло на рынок, и многие считают, что ожидания были завышенными. Вместо быстрых действий Трамп создал рабочую группу для разработки правил регулирования. Инвесторы, которые надеялись на немедленную скупку биткоина правительством, остались разочарованными.

Рынок разочарован этим

-  отметил Джеймс Баттерфилл из CoinShares.

Кроме политики Трампа, на криптовалютный рынок также давит жесткая монетарная политика США и угроза введения новых пошлин.

Это лишь добавляет неопределенности, что совершенно не помогает биткоину. Пока мы не получим ясности относительно резерва биткоина, я не вижу возможностей для значительного роста цен

- добавил Баттерфилл.

С момента пика в декабре общая капитализация рынка криптовалют сократилась почти на 1 триллион долларов и сейчас составляет около 2,76 триллиона долларов, по данным CoinMarketCap.

Инвесторы пересматривают ожидания, ведь первые отчеты криптовалютной рабочей группы Трампа появятся не ранее чем через месяц. В CF Benchmarks отмечают, что первоначальный энтузиазм относительно поддержки криптоиндустрии Трампом постепенно меняется на более взвешенные оценки.

Там считают, что для восстановления рынка необходимо либо четкое регулирование, либо мощный катализатор, например, одобрение новых ETF. Несмотря на нестабильность, некоторые аналитики остаются оптимистами.

В Standard Chartered прогнозируют, что биткоин может достичь $500 000 до конца срока Трампа, поскольку на рынок, вероятно, зайдет больше крупных инвесторов. Регуляторные документы США свидетельствуют, что, кроме хедж-фондов, криптовалюты активно покупают банки и суверенные фонды.

В частности, инвестфонд Абу-Даби Mubadala вложил $436,9 млн в iShares Bitcoin ETF от BlackRock.

Напомним,

25 февраля биткоин упал до 6-недельного минимума на фоне возобновления торговой напряженности в мире и проблем на крупной криптовалютной бирже. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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