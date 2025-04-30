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Более половины боев - на двух направлениях: карта от Генштаба

Киев • УНН

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Больше всего боев за прошедшие сутки произошло на Покровском направлении – 75 из 177. Враг также был активным на курщине и Лиманском направлениях, нанеся 91 авиаудар и почти 5900 обстрелов.

Более половины боев - на двух направлениях: карта от Генштаба

Больше всего - 75 из 177 - боев на фронте за прошедшие сутки произошло на Покровском направлении, также враг был более активным на курщине и Лиманском направлении, сообщили в утренней сводке 30 апреля в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 177 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 91 авиационный удар, сбросив 179 КАБ. Кроме этого, совершил около 5900 обстрелов, из них 95 - из реактивных систем залпового огня, и применил для ударов 3186 дронов-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 15 районов сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления, четыре артиллерийских средства и средство РЭБ российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении наши войска остановили две атаки противника в районах Волчанска и в сторону Каменки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника вблизи Загрызового, Степной Новоселовки и в направлениях Петропавловки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Липовое, Новое, Новомихайловка, Мирное, Зеленая Долина и Ямполевка.

На Сиверском направлении враг четыре раза атаковал позиции наших защитников вблизи Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано 13 боестолкновений в направлениях Майского, Предтечино, Белой Горы и в районах Курдюмовки и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак неподалеку от Дачного, Торецка, Крымского и в направлении Дылеевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 75 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Тарасовка, Шевченко, Елизаветовка, Новоторецкое, Лысовка, Успеновка, Котляровка, Троицкое, Надеевка и Андреевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 13 атак на позиции наших войск вблизи Константинополя, Бурлацкого, Привольного, Равнополья и в направлении Одрадного.

На Приднепровском направлении враг проводил одно наступательное действие, успеха не имел.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины за прошедшие сутки остановили 25 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес восемь авиационных ударов с применением 19 управляемых бомб, а также совершил 250 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 19 - из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали 1100 оккупантов и уничтожили 11 артсистем30.04.25, 08:04 • 2152 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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