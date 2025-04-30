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Понад половина боїв - на двох напрямках: карта від Генштабу

Київ • УНН

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Найбільше боїв минулої доби відбулося на Покровському напрямку – 75 зі 177. Ворог також був активним на курщині та Лиманському напрямках, завдавши 91 авіаудар та майже 5900 обстрілів.

Понад половина боїв - на двох напрямках: карта від Генштабу

Найбільше - 75 зі 177 - боїв на фронті минулої доби сталося на Покровському напрямку, також ворог був більш активним на курщині та Лиманському напрямку, повідомили у ранковому зведенні 30 квітня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 177 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 91 авіаційного удару, скинувши 179 КАБ. Крім цього, здійснив майже 5900 обстрілів, з них 95 - із реактивних систем залпового вогню, та застосував для ударів 3186 дронів-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 15 районів зосередження особового складу та техніки, два пункти управління, чотири артилерійські засоби та засіб РЕБ російських загарбників", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку наші війська зупинили дві атаки противника в районах Вовчанська та у бік Кам’янки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Загризового, Степової Новоселівки та у напрямках Петропавлівки й Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Липове, Нове, Новомихайлівка, Мирне, Зелена Долина та Ямполівка.

На Сіверському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших захисників поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано 13 боєзіткнень у напрямках Майського, Предтечиного, Білої Гори та в районах Курдюмівки й Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак неподалік Дачного, Торецька, Кримського та у напрямку Диліївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 75 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Стара Миколаївка, Тарасівка, Шевченко, Єлизаветівка, Новоторецьке, Лисівка, Успенівка, Котлярівка, Троїцьке, Надіївка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 13 атак на позиції наших військ поблизу Костянтинополя, Бурлацького, Привільного, Рівнополя та в напрямку Одрадного.

На Придніпровському напрямку ворог проводив одну наступальну дію, успіху не мав.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України за минулу добу зупинили 25 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав вісім авіаційних ударів із застосуванням 19 керованих бомб, а також здійснив 250 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 19 - із реактивних систем залпового вогню", - сказано у зведенні.

Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували 1100 окупантів та знищили 11 артсистем30.04.25, 08:04 • 2946 переглядiв

Юлія Шрамко

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