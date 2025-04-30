Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували 1100 окупантів та знищили 11 артсистем
Київ • УНН
За даними Генштабу, 29 квітня українські військові ліквідували 1100 російських солдатів. Також знищено 11 ворожих артилерійських систем та іншу техніку.
За добу 29 квітня російські війська втратили на війні з Україною 1100 солдатів і 11 артсистеми. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.04.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 951960 (+1100) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10729 (+1)
- бойових броньованих машин ‒ 22353 (+1)
- артилерійських систем ‒ 27091 (+11)
- РСЗВ ‒ 1374 (+1)
- засоби ППО ‒ 1146 (0)
- літаків ‒ 370 (0)
- гелікоптерів ‒ 335 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 34289 (+112)
- крилаті ракети ‒ 3196 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 46611 (+179)
- спеціальна техніка ‒ 3869 (+9)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
28 квітня російська армія подолала чергову психологічну позначку за втратами на війні в Україні. Кількість загиблик окупантів перевищила 950 тисяч осіб.