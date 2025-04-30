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БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою
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Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували 1100 окупантів та знищили 11 артсистем

Київ • УНН

 • 612 перегляди

За даними Генштабу, 29 квітня українські військові ліквідували 1100 російських солдатів. Також знищено 11 ворожих артилерійських систем та іншу техніку.

Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували 1100 окупантів та знищили 11 артсистем

За добу 29 квітня російські війська втратили на війні з Україною 1100 солдатів і 11 артсистеми. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.04.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 951960 (+1100) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10729 (+1)
      • бойових броньованих машин ‒ 22353 (+1)
        • артилерійських систем ‒ 27091 (+11)
          • РСЗВ ‒ 1374 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1146 (0)
              • літаків ‒ 370 (0)
                • гелікоптерів ‒ 335 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 34289 (+112)
                    • крилаті ракети ‒ 3196 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 46611 (+179)
                            • спеціальна техніка ‒ 3869 (+9)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              28 квітня російська армія подолала чергову психологічну позначку за втратами на війні в Україні. Кількість загиблик окупантів перевищила 950 тисяч осіб.

                              Вадим Хлюдзинський

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна
                              Україна
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