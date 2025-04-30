Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали 1100 оккупантов и уничтожили 11 артсистем
Киев • УНН
По данным Генштаба, 29 апреля украинские военные ликвидировали 1100 российских солдат. Также уничтожено 11 вражеских артиллерийских систем и другую технику.
За сутки 29 апреля российские войска потеряли на войне с Украиной 1100 солдат и 11 артсистемы. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.04.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 951960 (+1100) человек ликвидировано
- танков ‒ 10729 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 22353 (+1)
- артиллерийских систем ‒ 27091 (+11)
- РСЗО ‒ 1374 (+1)
- средства ПВО ‒ 1146 (0)
- самолетов ‒ 370 (0)
- вертолетов ‒ 335 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 34289 (+112)
- крылатые ракеты ‒ 3196 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 46611 (+179)
- специальная техника ‒ 3869 (+9)
Данные уточняются.
Напомним
28 апреля российская армия преодолела очередную психологическую отметку по потерям на войне в Украине. Количество погибших оккупантов превысило 950 тысяч человек.