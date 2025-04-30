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БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой
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29 апреля, 15:28 • 92394 просмотра

БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой

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Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали 1100 оккупантов и уничтожили 11 артсистем

Киев • УНН

 • 570 просмотра

По данным Генштаба, 29 апреля украинские военные ликвидировали 1100 российских солдат. Также уничтожено 11 вражеских артиллерийских систем и другую технику.

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали 1100 оккупантов и уничтожили 11 артсистем

За сутки 29 апреля российские войска потеряли на войне с Украиной 1100 солдат и 11 артсистемы. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.04.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 951960 (+1100) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10729 (+1)
      • боевых бронированных машин ‒ 22353 (+1)
        • артиллерийских систем ‒ 27091 (+11)
          • РСЗО ‒ 1374 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1146 (0)
              • самолетов ‒ 370 (0)
                • вертолетов ‒ 335 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 34289 (+112)
                    • крылатые ракеты ‒ 3196 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 46611 (+179)
                            • специальная техника ‒ 3869 (+9)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              28 апреля российская армия преодолела очередную психологическую отметку по потерям на войне в Украине. Количество погибших оккупантов превысило 950 тысяч человек.

                              Вадим Хлюдзинский

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война
                              Украина
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