Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали 1100 оккупантов и уничтожили 11 артсистем

За сутки 29 апреля российские войска потеряли на войне с Украиной 1100 солдат и 11 артсистемы. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.04.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 951960 (+1100) человек ликвидировано

танков ‒ 10729 (+1)

боевых бронированных машин ‒ 22353 (+1)

артиллерийских систем ‒ 27091 (+11)

РСЗО ‒ 1374 (+1)

средства ПВО ‒ 1146 (0)

самолетов ‒ 370 (0)

вертолетов ‒ 335 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 34289 (+112)

крылатые ракеты ‒ 3196 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 46611 (+179)

специальная техника ‒ 3869 (+9)

Данные уточняются.

Напомним

28 апреля российская армия преодолела очередную психологическую отметку по потерям на войне в Украине. Количество погибших оккупантов превысило 950 тысяч человек.