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Trustee Plus готовит прорывное обновление и откроет новую эпоху в цифровых финансах

Trustee Plus готовит прорывное обновление и откроет новую эпоху в цифровых финансах

Киев  •  УНН

 • 1570 просмотра

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5 марта 2025 года Trustee Plus представит обновленную версию криптокошелька с революционным функционалом. Компания уже запустила тестирование с фокус-группой и создала специальный веб-ресурс для будущего релиза.

5 марта 2025 года Trustee Plus представит обновленную версию своего криптокошелька, которая, по мнению разработчиков, станет важной вехой для финансового рынка Украины. Ожидается, что новый функционал предоставит пользователям кардинально новый опыт взаимодействия с цифровыми активами, передает УНН.

Для первых тестов компания сформировала фокус-группу, которой предоставлен ранний доступ к обновленному продукту. Дополнительно запущен специальный веб-ресурс, где уже запущен обратный отсчет до официального релиза.

На сайте также можно подать заявку на участие в закрытом Telegram-сообществе. Члены группы первыми узнают ключевые новости о запуске и смогут побороться за ценные призы, подготовленные командой Trustee Plus.

Разработчики пока не раскрывают всех деталей, но утверждают, что грядущее обновление может не только повлиять на украинский рынок криптовалют, но и задать новые тренды в глобальной индустрии. В основе изменений — передовые технологии и максимальная адаптация к запросам пользователей.

"Что мы готовим для нашей аудитории? Я не побоюсь назвать это революцией, которая стирает грань между криптовалютами и традиционными финансами. Это контролируемая революция, которую направляют сами пользователи, их пожелания и виденье будущего. Все это мы заботливо упакуем в новый Trustee Plus", — заявил СЕО компании Вадим Груша.

В 2024 году Trustee Plus добился значительных успехов, отмечают эксперты. Количество скачиваний криптокошелька превысило 700 000, а число обменных операций перевалило за 27,3 млн. Вдобавок более 151 000 пользователей оформили платежные карты сервиса. 

Компания предлагает удобные инструменты для работы с такими цифровыми активами, как биткоин, Ethereum, USDT и позволяет проводить операции, имея в распоряжении usd coin кошелек

Отдельно стоит выделить единение пользователей и экспертов относительно оценки деятельности компании. По версии редакции Incrypted, Trustee Plus вошел в топ-10 лучших криптокошельков 2025 года. Это стало возможным благодаря высокой клиентоориентированности и передовым решениям.

Выводи журналистов подтверждают и пользовательские отзывы про Trustee на специализированных форумах и онлайн-ресурсах. Все они отмечают удобство, безопасность и надежность криптокошелька.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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