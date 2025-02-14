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Trustee Plus готує проривне оновлення та відкриє нову епоху в цифрових фінансах

Trustee Plus готує проривне оновлення та відкриє нову епоху в цифрових фінансах

Київ • УНН

 • 52216 перегляди

5 березня 2025 року Trustee Plus представить оновлену версію криптогаманця з революційним функціоналом. Компанія вже запустила тестування з фокус-групою та створила спеціальний веб-ресурс для майбутнього релізу.

5 березня 2025 року Trustee Plus представить оновлену версію свого криптогаманця, яка, на думку розробників, стане важливою віхою для фінансового ринку України. Очікується, що новий функціонал надасть користувачам кардинально новий досвід взаємодії з цифровими активами, передає УНН.

Для перших тестів компанія сформувала фокус-групу, якій надано ранній доступ до оновленого продукту. Додатково запущено спеціальний веб-ресурс, де вже стартував зворотний відлік до офіційного релізу.

На сайті також можна подати заявку на участь у закритому Telegram-спільноті. Члени групи першими дізнаються ключові новини про запуск і зможуть поборотися за цінні призи, підготовлені командою Trustee Plus.

Розробники поки не розкривають усіх деталей, але стверджують, що майбутнє оновлення може не тільки вплинути на український ринок криптовалют, а й задати нові тренди в глобальній індустрії. В основі змін — передові технології та максимальна адаптація до запитів користувачів.

"Що ми готуємо для нашої аудиторії? Я не побоюсь назвати це революцією, яка стирає межу між криптовалютами та традиційними фінансами. Це контрольована революція, якою керують самі користувачі, їх побажання та бачення майбутнього. Все це ми дбайливо упакуємо в новий Trustee Plus", — заявив CEO компанії Вадим Груша.

У 2024 році Trustee Plus досяг значних успіхів, відзначають експерти. Кількість завантажень криптогаманця перевищила 700 000, а кількість обмінних операцій перевалила за 27,3 млн. До того ж понад 151 000 користувачів оформили платіжні картки сервісу.

Компанія пропонує зручні інструменти для роботи з такими цифровими активами, як біткоїн, Ethereum, USDT і дозволяє проводити операції, маючи в розпорядженні USD Coin гаманець.

Окремо варто виділити єдність користувачів та експертів щодо оцінки діяльності компанії. За версією редакції Incrypted, Trustee Plus увійшов до топ-10 кращих криптогаманців 2025 року. Це стало можливим завдяки високій клієнтоорієнтованості та передовим рішенням.

Висновки журналістів підтверджують і відгуки про Trustee на спеціалізованих форумах та онлайн-ресурсах. Всі вони відзначають зручність, безпеку та надійність криптогаманця.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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