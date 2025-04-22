Биткоин поднялся выше $88 тыс. на фоне опасений по поводу политики США

$41.380.02
47.770.74
ukenru
Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский
21 апреля, 16:24 • 35032 просмотра

Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский

Эксклюзив
21 апреля, 14:32 • 118111 просмотра

Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой

21 апреля, 13:43 • 62663 просмотра

Сырский: россияне пытаются выбить Силы обороны из курщины и захватить приграничные территории Сумской области, наступление врага сорвано

Эксклюзив
21 апреля, 13:37 • 58938 просмотра

В Раде против передачи земли НААН Фонду госимущества, потому что это приведет к подрыву продовольственной и экономической безопасности

Эксклюзив
21 апреля, 13:18 • 57521 просмотра

Из 6 музеев деоккупированных областей россия похитила почти 35 тыс. экспонатов - Минкульт

Эксклюзив
21 апреля, 13:11 • 36722 просмотра

В Раде требуют аудита госземель, которые были переданы Фонду госимущества для последующей сдачи в аренду

Эксклюзив
21 апреля, 12:22 • 30176 просмотра

В Госцентре занятости рассказали, какие профессии сейчас наиболее востребованы

21 апреля, 10:05 • 81278 просмотра

Кто сядет на Святой Престол после Папы Франциска: главные претенденты и правила выборов

Эксклюзив
21 апреля, 09:18 • 40807 просмотра

Сладости в детском рационе: педиатр объяснила, когда можно и сколько

21 апреля, 08:55 • 54058 просмотра

Каким был Папа Франциск и что говорил об Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+21°
2м/с
47%
751 мм
Популярные новости

В Одессе пожары и пострадавшие: последствия массированной российской атаки

21 апреля, 23:04 • 13620 просмотра

Британские ученые засняли "алковечеринку" шимпанзе, лакомившихся ферментированными фруктами

22 апреля, 00:14 • 13450 просмотра

Почти 80 пожарных тушили пожары в Одессе: фотоподробности от ГСЧС

22 апреля, 00:32 • 34327 просмотра

Трамп анонсировал план мирного урегулирования войны в Украине: NY Post узнал, что говорят в администрации по вопросу "земли"

05:22 • 16263 просмотра

Ночная атака рф задела один район Киевской области: показали последствия

06:01 • 11264 просмотра
публикации

"Это фанаты своего дела": эксперт об угрозе уничтожения украинской науки из-за изъятия земель НААН

21 апреля, 15:15 • 53854 просмотра

Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой
Эксклюзив

21 апреля, 14:32 • 118130 просмотра

Apple в тени: как серый рынок техники бьет по бюджету Украины, ЕС и США

21 апреля, 14:13 • 47353 просмотра

Що зробити на городі в травні: справи, які не можна упустити

21 апреля, 12:52 • 54837 просмотра

Кто сядет на Святой Престол после Папы Франциска: главные претенденты и правила выборов

21 апреля, 10:05 • 81284 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Папа Франциск

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Олег Кипер

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Ватикан

Киев

Рим

Реклама
УНН Lite

Хейли Бибер поделилась трогательными фото с сыном Джеком на Пасху

21 апреля, 13:36 • 25840 просмотра

Похитили украшения на €10 млн: "дедушки"-грабители Ким Кардашьян предстанут перед судом

21 апреля, 12:58 • 29222 просмотра

Джон Сина превзошел всех на Рестлмании: 17-й титул чемпиона

21 апреля, 12:03 • 26598 просмотра

Фанаты снова обеспокоены состоянием Джастина Бибера после странного поведения на вечеринке Coachella

21 апреля, 09:54 • 59966 просмотра

Кристен Стюарт связала себя узами брака с невестой Дилан Майер: церемония состоялась в Лос-Анджелесе

21 апреля, 08:54 • 61612 просмотра
Актуальное

Таймс

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Вашингтон Пост

Instagram

Биткоин поднялся выше $88 тыс. на фоне опасений по поводу политики США

Киев • УНН

 • 1424 просмотра

Биткоин удержался выше $88 000, иена упала до 140 за доллар. Опасения по поводу пошлин США и перестановок в ФРС усиливают привлекательность активов-убежищ.

Биткоин поднялся выше $88 тыс. на фоне опасений по поводу политики США

Биткоин (BTC) держался выше $88 000 утром во вторник, когда японская иена пересекла психологический уровень в 140 по отношению к доллару США, на фоне того, как опасения по поводу пошлин США и риски перестановок председателя Федеральной резервной системы в Штатах усилили привлекательность активов-убежищ, сообщает CoinDesk, пишет УНН.

Детали

Иена выросла почти на 1% до 139,93 по отношению к доллару, что является самым высоким уровнем с сентября. Золото выросло до новых максимумов в $3494 за унцию в утренние часы в Азии.

Золото достигло рекорда в цене на фоне опасений вокруг ФРС после слов Трампа22.04.2025, 09:00 • 1822 просмотра

Согласно сообщениям, Трамп обвиняет ФРС в экономических последствиях торговой войны, если центральный банк США не снизит ставки в ближайшее время, а увольнение главы узурпирует видимость независимости, которой в настоящее время пользуется Федеральная резервная система.

BTC прибавил в цене чуть более 1%, продолжив устойчивый рост с воскресенья. Ether (ETH), Cardano ADA, XRP и Solana SOL показали признаки фиксации прибыли с падением до 3%, как показывают данные CoinGecko.

KAS Kaspa и POL Polygon выросли до 9%, возглавив рост среди компаний со средней капитализацией, хотя и без непосредственных катализаторов.

Трейдеры отметили, что рост биткоина на фоне глобальных событий укрепляет его позицию как возможного актива без риска.

"Сегодняшний рост является еще одним свидетельством растущей роли биткоина как актива без риска", - сказал Джерри О'Ши, руководитель отдела анализа глобального рынка в Hashdex, в электронном письме CoinDesk. "За последние пять лет биткоин показывал двузначную доходность в месяцы после крупных геополитических и макроэкономических событий, таких как пандемия COVID, вторжение россии в Украину и банковский кризис в США в 2023 году", - указал он.

"Золото сейчас торгуется на своем номинальном историческом максимуме, что может предвещать сильные результаты биткоина, если аппетит инвесторов к рискованным активам увеличится - в то время как глобальная ликвидность растет, а нормативная среда США быстро улучшается", - добавил О'Ши.

Рост цен на золото и относительно сильная ценовая динамика биткоина (BTC) на фоне распродажи на мировом рынке заставили некоторых трейдеров пересмотреть роль последнего как "цифрового золота" - важный сюжет в первые годы биткоина, но который в последнее время потерял обороты.

Что говорят аналитики

Между тем, наблюдатели за графиками говорят, что на этой неделе биткоин пересек ключевой технический индикатор, что ставит его в положение для более высокого движения в ближайшие дни.

"В понедельник биткоин подскочил до 87 500, протестировав максимумы конца марта, - сказал CoinDesk главный рыночный аналитик FxPro Алекс Купцикевич. - Ведущая криптовалюта сумела отскочить от 50-дневной скользящей средней, вокруг которой она колебалась последние полторы недели".

"Уверенное закрытие выше области $88 000 будет сигнализировать о разрыве нисходящего тренда и возвращении к уровням выше 200-дневной скользящей средней. Уверенный рост с текущих уровней станет ключевым сигналом для всего рынка, снова позиционируя BTC как флагмана, готового проложить путь", - добавил Купцикевич.

Справочно

Скользящие средние на финансовых рынках - это инструменты, используемые для сглаживания ценовых данных с течением времени, показывающие среднюю цену актива (например, акции) за определенный период. 50-дневные и 200-дневные скользящие средние обычно используются, поскольку они представляют среднесрочные и долгосрочные тренды соответственно.

Эти периоды широко отслеживаются, что делает их самореализующимися, поскольку многие трейдеры действуют на них, усиливая их важность.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости МираФинансы
Федеральная резервная система
Биткойн
Ethereum
Дональд Трамп
Соединенные Штаты
Brent
$66.94
Bitcoin
$88,238.10
S&P 500
$5,104.50
Tesla
$223.45
Газ TTF
$35.61
Золото
$3,489.46
Ethereum
$1,583.75