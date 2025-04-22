Биткоин поднялся выше $88 тыс. на фоне опасений по поводу политики США

Биткоин (BTC) держался выше $88 000 утром во вторник, когда японская иена пересекла психологический уровень в 140 по отношению к доллару США, на фоне того, как опасения по поводу пошлин США и риски перестановок председателя Федеральной резервной системы в Штатах усилили привлекательность активов-убежищ, сообщает CoinDesk, пишет УНН.

Детали

Иена выросла почти на 1% до 139,93 по отношению к доллару, что является самым высоким уровнем с сентября. Золото выросло до новых максимумов в $3494 за унцию в утренние часы в Азии.

Золото достигло рекорда в цене на фоне опасений вокруг ФРС после слов Трампа

Согласно сообщениям, Трамп обвиняет ФРС в экономических последствиях торговой войны, если центральный банк США не снизит ставки в ближайшее время, а увольнение главы узурпирует видимость независимости, которой в настоящее время пользуется Федеральная резервная система.

BTC прибавил в цене чуть более 1%, продолжив устойчивый рост с воскресенья. Ether (ETH), Cardano ADA, XRP и Solana SOL показали признаки фиксации прибыли с падением до 3%, как показывают данные CoinGecko.

KAS Kaspa и POL Polygon выросли до 9%, возглавив рост среди компаний со средней капитализацией, хотя и без непосредственных катализаторов.

Трейдеры отметили, что рост биткоина на фоне глобальных событий укрепляет его позицию как возможного актива без риска.

"Сегодняшний рост является еще одним свидетельством растущей роли биткоина как актива без риска", - сказал Джерри О'Ши, руководитель отдела анализа глобального рынка в Hashdex, в электронном письме CoinDesk. "За последние пять лет биткоин показывал двузначную доходность в месяцы после крупных геополитических и макроэкономических событий, таких как пандемия COVID, вторжение россии в Украину и банковский кризис в США в 2023 году", - указал он.

"Золото сейчас торгуется на своем номинальном историческом максимуме, что может предвещать сильные результаты биткоина, если аппетит инвесторов к рискованным активам увеличится - в то время как глобальная ликвидность растет, а нормативная среда США быстро улучшается", - добавил О'Ши.

Рост цен на золото и относительно сильная ценовая динамика биткоина (BTC) на фоне распродажи на мировом рынке заставили некоторых трейдеров пересмотреть роль последнего как "цифрового золота" - важный сюжет в первые годы биткоина, но который в последнее время потерял обороты.

Что говорят аналитики

Между тем, наблюдатели за графиками говорят, что на этой неделе биткоин пересек ключевой технический индикатор, что ставит его в положение для более высокого движения в ближайшие дни.

"В понедельник биткоин подскочил до 87 500, протестировав максимумы конца марта, - сказал CoinDesk главный рыночный аналитик FxPro Алекс Купцикевич. - Ведущая криптовалюта сумела отскочить от 50-дневной скользящей средней, вокруг которой она колебалась последние полторы недели".

"Уверенное закрытие выше области $88 000 будет сигнализировать о разрыве нисходящего тренда и возвращении к уровням выше 200-дневной скользящей средней. Уверенный рост с текущих уровней станет ключевым сигналом для всего рынка, снова позиционируя BTC как флагмана, готового проложить путь", - добавил Купцикевич.

Справочно

Скользящие средние на финансовых рынках - это инструменты, используемые для сглаживания ценовых данных с течением времени, показывающие среднюю цену актива (например, акции) за определенный период. 50-дневные и 200-дневные скользящие средние обычно используются, поскольку они представляют среднесрочные и долгосрочные тренды соответственно.

Эти периоды широко отслеживаются, что делает их самореализующимися, поскольку многие трейдеры действуют на них, усиливая их важность.