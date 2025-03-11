Биткойн падает ниже $80 000: что происходит на крипторынке после заявлений Трампа
Киев • УНН
Биткойн упал на 2,4% до $80 289 после объявления Трампом о национальном криптовалютном резерве. Другие криптовалюты также демонстрируют падение, включая ETH, XRP, Solana и Cardano.
Цена основной криптовалюты падает пятый сессии подряд из-за замедления международных фондовых рынков.
Передает УНН с ссылкой на Investing и Coindesk.
Биткойн начинает вторую неделю марта в турбулентной зоне, фиксируя один из худших недельных результатов в истории. Крупнейшая в мире криптовалюта упала на 2,4% до 80 289,1 долларов США до 01:50 по восточному времени, предварительно упав до 76 677,1 долларов США.
Более широкие крипторынки также упали, поскольку недавно объявленный Трампом национальный запас вызвал мало энтузиазма. Криптовалютный саммит, который прошел на прошлой неделе в Белом доме, не дал никаких подсказок относительно планов Трампа по регулированию.
Эфир блокчейна Ethereum (ETH) ненадолго опустился ниже 2000 долларов, - сообщается о торговле в пределах самой низкой цены с ноября 2023 года. В настоящее время зафиксировано снижение Ether - примерно на 4%.
XRP, Solana и Cardano потеряли от 1,6% до 3,1%.
Среди мем-токенов Dogecoin упал на 7,9%, а $TRUMP достиг рекордного минимума ниже $10.
Комментарий
Пока криптовалюта не найдет новый нарратив, мы, скорее всего, увидим усиление корреляции между BTC и акциями в ближайшей перспективе. Оба рискованных актива в настоящее время торгуются НЕДАЛЕКО от своих недавних минимумов, и, поскольку тарифные риски все еще присутствуют, волатильность может усилиться накануне выхода ключевых макроэкономических данных США
Биткойн обвалился после решения Трампа о создании криптовалютного резерва10.03.25, 11:12 • 19090 просмотров