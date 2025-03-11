Bitcoin падає нижче $80 000: що відбувається на крипторинку після заяв Трампа

Ціна основної криптовалюти падає п’яту сесію поспіль через гальмування міжнародних фондових ринків.

Передає УНН із посиланням на Іnvesting та Сoindesk.

Bitcoin починає другий тиждень березня в турбулентній зоні, фіксуючи один із найгірших щотижневих результатів в історії. Найбільша у світі криптовалюта впала на 2,4% до 80 289,1 доларів США до 01:50 за східним часом, попередньо впавши до 76 677,1 доларів США.

Більш широкі крипторинки також впали, оскільки нещодавно оголошений Трампом національний запас викликав мало ентузіазму. Криптовалютний саміт, що відбувся минулого тижня в Білому домі - не дав жодних підказок щодо планів Трампа з регулювання. - інформує Іnvesting.

Ефір блокчейну Ethereum (ETH) ненадовго опустився нижче 2000 доларів, - повідомляється про торгівлю у межах найнижчої з листопада 2023 року ціни. Наразі зафіксовано зниження Ether- приблизно на 4%.

XRP, Solana і Cardano втратили від 1,6% до 3,1%.

Серед мем-токенів Dogecoin впав на 7,9%, а $TRUMP досяг рекордного мінімуму нижче $10.

Коментар

Поки криптовалюта не знайде новий наратив, ми, швидше за все, побачимо посилення кореляції між BTC і акціями в найближчій перспективі. Обидва ризикові активи в даний час торгуються НЕДАЛЕКО від своїх недавніх мінімумів, і, оскільки тарифні ризики все ще присутні, волатильність може посилитися напередодні виходу ключових макроекономічних даних США - заявив хедж-фонд QCP в телеграм-трансляції.

Біткоїн обвалився після рішення Трампа про створення криптовалютного резерву