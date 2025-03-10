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Біткоїн обвалився після рішення Трампа про створення криптовалютного резерву

Київ • УНН

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Біткоїн впав на 11% до $82,300 після оголошення Трампом створення національного резерву криптовалют. Ethereum, Solana та інші криптовалюти також зазнали значних втрат на тлі нових торгових мит.

Біткоїн обвалився після рішення Трампа про створення криптовалютного резерву

Ефіріум, Солана та інші криптовалюти втрачають значну вартість. Біткоїн втратив 11 відсотків та коштує 82 300 доларів. Психологічно важлива позначка в 80 000 доларів не за горами. Серед причин - останні рішення Трампа з приводу стратегічного резерву і тарифів. Передає УНН із посиланням на Investing.

 У неділю Bitcoin впав до 82 568 доларів США і продовжив серію втрат у понеділок, оскільки ринки були мало в захваті від формування президентом США Дональдом Трампом стратегічного резерву та проведення криптовалютного саміту в Білому домі.

 Інші криптовалюти також зафіксували значні втрати:

  • Ethereum (-4,89 відсотка);
    • Solana (-3,75 відсотка);
      • Dogecoin (-8,85 відсотка);
        • Cardano (- 6,37 відсотка);
          • Ripple (- 6,62 відсотка).

            Основною причиною падіння ціни стало оголошення про створення резерву цифрової валюти США. До цього резерву буде включено біткоїн та інші криптовалюти, але без активного розширення запасів.

            Трейдери також стурбовані уповільненням економіки США та планами Трампа запровадити додаткові мита на торгівлю.

            Довідково

            Минулого тижня Трамп підписав указ, яким затвердив створення національного резерву біткоїнів, а також запасів чотирьох інших альткоїнів -Ether, XRP, Solana та Cardano.

            Імовірно цей указ не призведе до нових криптовалютних закупівель урядом, принаймні, не за кошти платників податків, пише Investing.

            Хоча Трамп і доручив своїм міністрам торгівлі та комерції вивчити "бюджетно-нейтральні" стратегії купівлі біткоїнів, не відразу стало зрозуміло, як саме відбуватиметься така купівля.

            Трамп провів перший в історії саміт із криптовалют, але біткоїн це не врятувало08.03.25, 04:22 • 101685 переглядiв

            Резерв біткоїнів буде сформований з арештованих криптовалют, які зберігаються урядом, переважно Міністерством юстиції.

            Резерв Трампа вказує на те, що уряд більше не продаватиме токени. Водночас відсутність заходів з викупу свідчить про те, що цей крок не матиме значного впливу на ринок.

            Новий нікнейм Ілона Маска на X: «Кекіус Максимус» викликав хвилювання на ринку крипти 01.01.25, 16:00 • 31624 перегляди

            Ігор Тележніков

            Ігор Тележніков

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