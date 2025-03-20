Курс валют на 20 березня: гривня девальвує

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,5730 грн/дол., що девальвувало гривню на 1 копійку, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,57 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 45,32 грн/євро.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:40:

долар можна купити за 41,90 грн, а продати за 41,32 грн у банках, а євро можна купити за 45,70 грн, а продати за 45,10 грн у банках;

в обмінниках долар торгується за курсом 41,51-41,60 грн, а євро - за 45,28-45,50 грн;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,54-41,57 грн/дол. для долара та 45,23-45,24 грн/євро для євро.

ФОПи почали частіше наймати працівників: де малі бізнеси ростуть

Доповнення

Заступник голови Нацбанку Олексій Шабан повідомив, що в Україні готуються запровадити цифрові гроші. Економіст пояснив, що йдеться про альтернативну форму грошей на рівні з готівковою та безготівковою.