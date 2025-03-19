ФОПи почали частіше наймати працівників: де малі бізнеси ростуть

Кількість ФОПів з найманими працівниками зросла на 9% за рік, досягнувши 259 тис., де працюють 673 тис. осіб. Найбільше таких підприємців у Дніпропетровській області, Києві та на Львівщині, свідчать дані моніторингового сервісу "Опендатабот", пише УНН.

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"На 9% зросла кількість фопів з найманими працівниками за рік. На 259 тис. підприємців працює 673 тис. осіб - на 13% менше, ніж до повномасштабного", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що кількість найманих працівників не корелює із кількістю діючих підприємців та перебігу воєнних дій в країні. Наприклад, у ковідний період 2020-2021 рр.. таких працівників поменшало на 11%, хоча кількість підприємців змінилася несуттєво (-822).

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Найбільше ФОПів з найманими працівниками зареєстровано у Дніпропетровській області - 24 тис. або 9% від загальної кількості. Друге та третє місце розділили Київ та Львівщина, де таких підприємців по 23 тис.

У порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення, на 26% побільшало таких підприємців, що створюють робочі місця, на Рівненщині та Хмельниччині. Ще на 25% зросла їх кількість у Чернівецькій області та на 24% - у Волинській та Житомирській.

За цей період ФОПів із найманими працівниками на 9% поменшало на Миколаївщині та на 4% - на Одещині. Також логічне зменшення підприємців спостерігається у прифронтових та частково окупованих регіонах.

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