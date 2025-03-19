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ФЛП стали чаще нанимать работников: где малые бизнесы растут

Киев • УНН

 • 19534 просмотра

Количество ФЛП с наемными работниками выросло на 9% за год, достигнув 259 тыс., где работают 673 тыс. человек. Больше всего таких предпринимателей в Днепропетровской области и Киеве.

ФЛП стали чаще нанимать работников: где малые бизнесы растут

Количество ФЛП с наемными работниками выросло на 9% за год, достигнув 259 тыс., где работают 673 тыс. человек. Больше всего таких предпринимателей в Днепропетровской области, Киеве и на Львовщине, свидетельствуют данные мониторингового сервиса "Опендатабот", пишет УНН.

Детали

"На 9% выросло количество фопов с наемными работниками за год. На 259 тыс. предпринимателей работает 673 тыс. человек - на 13% меньше, чем до полномасштабного", - говорится в сообщении.

Отмечается, что количество наемных работников не коррелирует с количеством действующих предпринимателей и ходом военных действий в стране. Например, в ковидный период 2020-2021 гг.. таких работников стало меньше на 11%, хотя количество предпринимателей изменилось незначительно (-822).

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Больше всего ФЛП с наемными работниками зарегистрировано в Днепропетровской области - 24 тыс. или 9% от общего количества. Второе и третье место разделили Киев и Львовщина, где таких предпринимателей по 23 тыс.

По сравнению с периодом до полномасштабного вторжения, на 26% увеличилось количество таких предпринимателей, создающих рабочие места, в Ровенской и Хмельницкой областях. Еще на 25% выросло их количество в Черновицкой области и на 24% - в Волынской и Житомирской.

За этот период ФЛП с наемными работниками на 9% стало меньше в Николаевской области и на 4% - в Одесской области. Также логическое уменьшение предпринимателей наблюдается в прифронтовых и частично оккупированных регионах.

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Юлия Шрамко

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