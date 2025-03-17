Повышение налогов для ФЛП не планируется - Минфин
Киев • УНН
В Минфине заявили, что не планируют повышать налоги для ФЛП. Законодательные изменения относительно упрощенной системы налогообложения начнут прорабатываться после выполнения определенных условий.
Министерство финансов заявило, что не планирует повышение налогов для ФЛП, пишет УНН.
Детали
"Анонимные Телеграм каналы распространили информацию и кликбейтные заголовки, что Минфин уже планирует повышение налогов для ФЛП. Такая информация не соответствует действительности и носит манипулятивный характер", - отметили в Минфине.
Законодательные изменения относительно элементов упрощенной системы налогообложения, по данным Минфина, "начнут обрабатываться только после того, как будут выполнены предпосылки для такой реформы, - не раньше года, следующего за тем, в котором будут считаться выполненными мероприятия по безопасности использования данных и доступа к информации об объеме и обороте средств налогоплательщиков на их счетах в банках". Этот процесс, как уверяют, будет происходить публично и потребует обсуждений с общественностью, бизнесом и всеми ветвями органов власти, а также с привлечением международных партнеров.
"Только после публичных обсуждений законодательные изменения будут рассматриваться и приниматься Верховной Радой Украины", - отметили в Минфине.
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