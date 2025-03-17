Повышение налогов для ФЛП не планируется - Минфин

Министерство финансов заявило, что не планирует повышение налогов для ФЛП, пишет УНН.

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"Анонимные Телеграм каналы распространили информацию и кликбейтные заголовки, что Минфин уже планирует повышение налогов для ФЛП. Такая информация не соответствует действительности и носит манипулятивный характер", - отметили в Минфине.

Законодательные изменения относительно элементов упрощенной системы налогообложения, по данным Минфина, "начнут обрабатываться только после того, как будут выполнены предпосылки для такой реформы, - не раньше года, следующего за тем, в котором будут считаться выполненными мероприятия по безопасности использования данных и доступа к информации об объеме и обороте средств налогоплательщиков на их счетах в банках". Этот процесс, как уверяют, будет происходить публично и потребует обсуждений с общественностью, бизнесом и всеми ветвями органов власти, а также с привлечением международных партнеров.

"Только после публичных обсуждений законодательные изменения будут рассматриваться и приниматься Верховной Радой Украины", - отметили в Минфине.

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