Продолжаем конструктивный диалог с налогоплательщиками с акцентом на совершенствование работы налоговой системы - Руслан Кравченко
Киев • УНН
Руслан Кравченко провел встречу с 80 представителями бизнеса в Одесской области и выявил недостатки в работе местного ГУ ГНС. По результатам проверки будут уволены два заместителя начальника.
Глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко сообщил о продолжении конструктивного диалога с налогоплательщиками. В настоящее время команда ГНС работает в Одесской области, где, несмотря на вызовы войны, местный бизнес находит новые возможности для развития и поддержки экономики региона.
Передает УНН с ссылкой на официальную страницу Главы ГНС Украины Руслана Кравченко.
Детали
На встрече с более чем 80 представителями бизнеса, ассоциаций и общественных организаций региона вместе с начальником Одесской ОВА Олегом Кипером обсудили все вызовы, которые стоят перед предпринимателями области
Также глава ГНС Украины отметил:
Имел достаточно времени проанализировать работу Одесского ГУ ГНС. Результатами не удовлетворен. За ненадлежащую организацию работы по своим направлениям будут уволены с занимаемых должностей два заместителя начальника – Николай Бородюк и Анар Алескеров.
Руслан Кравченко подчеркнул, что во время встречи получил жалобу на работу Одесского ГУ ГНС от бизнеса. В частности, предприятие "Одесавинпром" подняло вопрос о, по их мнению, неправомерной деятельности сотрудников ГУ ГНС в части контроля за оборотом подакцизной продукции, а именно виноматериалов.
Кравченко пообещал проверить эту информацию и, в случае выявления нарушений, применить меры в соответствии с законодательством.
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Глава ГНС отметил, что во время встречи обсудили вопросы администрирования НДС и его возмещения.
Услышал от бизнеса жалобы на факты неправомерного отказа в возмещении НДС и задержки в предыдущие годы. С начала года уже имеем положительную динамику. Два месяца подряд не только перевыполняем план поступлений в бюджет, но и стабильно возмещаем НДС. В январе-феврале возместили более 28,6 млрд грн. Работаем над сохранением этой тенденции и впредь
"Совершенствование работы Системы мониторинга критериев оценки рисков (СМКОР) и исполнения судебных решений также среди постоянных вопросов бизнеса".
Глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко во время встречи с предпринимателями Одесщины рассказал о инициативах, направленных на уменьшение случаев блокировки налоговых накладных и упрощение процесса выхода предприятий из категории рискованных.
Уже поданы соответствующие предложения в Министерство финансов. Кроме того, ГНС уточнила перечень оснований для отнесения налогоплательщиков к рискованным и обновила справочник кодов рискованности, который используют комиссии при рассмотрении таких вопросов.
Моя позиция неизменна – добросовестный бизнес должен работать без препятствий, создавая новые рабочие места и наполняя бюджеты
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