Руслан Кравченко: текущее задание - "эффективная" детенизация экономики и эффективный алгоритм для бизнеса по вопросам рисков

Председатель ГНС Украины Руслан Кравченко провел встречу с более 70 представителями бизнеса Николаевщины. Рассматривались вопросы поддержки бизнеса на фоне вызовов войны, налоговые поступления и прочее. Руслан Кравченко акцентировал внимание на ряде важных вопросов в контексте коммуникации налоговой и бизнеса, а также борьбы с теневой экономикой.

Передает УНН со ссылкой на официальную страницу Главы ГНС Украины Руслана Кравченко.

Вместе с командой ГНС и начальником Николаевской ОВА Виталием Кимом встретился с более чем 70 представителями бизнеса региона. Несмотря на все риски, бизнес региона ищет новые возможности, привлекает международных партнеров, чтобы даже в этих условиях платить налоги и поддерживать экономику. Благодарен бизнесу Николаевщины за стойкость. - отметил Руслан Кравченко.

Глава Государственной налоговой службы Украины сообщил об основных вопросах, которые обсуждались во время его визита в Николаевскую область.

Это поддержка бизнеса, работающего в условиях войны, а также справедливая налоговая нагрузка, выполнение решений судов, возврат НДС.

Сообщается, что ежегодно налогоплательщики Николаевщины уплачивают в бюджеты всех уровней почти 23 миллиарда гривен.

По сравнению с 2023 годом поступления увеличились на 19%. - говорится в посте.

Топ-тема – остановка налоговых накладных и отнесение к категории рискованных. Это в настоящее время актуально для всех регионов Украины.

В феврале мы уже снизили этот показатель по всей Украине до 0,39%. В Николаевщине с начала года этот показатель также уменьшился почти вдвое, а более 200 субъектов избавились от рискованного статуса. - отметил Кравченко.

Глава ГНС Украины обозначил, что есть случаи, когда бизнес все еще не до конца понимает, что именно нужно сделать, чтобы выйти из рисков. В соответствии с этим, руководитель ГНС Украины поставил задачу налоговикам - разработать дорожную карту для налогоплательщика, при обработке каждого подобного кейса.

Есть четкий пошаговый документ для выхода из рискованного статуса, это значительно упростит коммуникацию и снизит уровень конфликтности. Есть алгоритм – выполните, и проблем не будет. Если бизнес выполнил, но его не выводят – тогда уже есть вопросы к налоговой. Потому что не может предприниматель годами находиться в рисках, если для этого нет оснований. - объяснил Руслан Кравченко.

Другой важный вопрос - детенизация экономики.

Честный бизнес стремится к равным условиям для всех. Потому что не могут полноценно конкурировать с теми, кто работает в "тени" и выплачивает зарплату в конвертах, или ищет другие схемы, чтобы не платить налоги. - отметил Руслан Кравченко.

По словам Руслана Кравченко, уже сегодня вместе с Госфинмониторингом и БЭБ, ГНС Украины ищет новые действенные механизмы, чтобы борьба с теневой экономикой была реальной, а не точечной.

Такой формат коммуникации с теми, кто работает на экономику Украины, важен, так как он дает бизнесу понимание будущих изменений и возможность влиять на процессы. - говорится в посте.

Напоминаем

Налоговая служба Украины обновила справочник кодов рискованности налогоплательщиков с новыми критериями оценки. Изменения включают уточнение кодов и внедрение новых параметров для определения рискованных операций.

Руслан Кравченко: налоговая аннулировала лицензии дистрибьютору алкогольных напитков в Украине из-за схемы на более чем 700 млн грн