ДПС конкретизувала перелік підстав для віднесення платника податків до ризикових - Кравченко

Державна податкова служба України оновила довідник кодів ризиковості платників податків. Їх використовують комісії ДПС при розгляді питань про відповідність платника критеріям ризиковості. Про це розповів Голова Державної податкової служби Руслан Кравченко у Telegram, передає УНН.

Платники податків отримають більш чітке розуміння, чому вони потрапляють до ризикових та зможуть зорієнтуватися, яку інформацію та копії документів необхідно подати комісії. - написав Кравченко.

Кравченко розповів про основні зміни в довіднику:

уточнюються коди податкової інформації, які не застосовуються до виробників або надавачів послуг, або ж навпаки використовуються лише для цих категорій платників;

змінюється період аналізу операцій з ризиковими контрагентами – тепер враховуватимуться лише операції, здійснені не раніше, ніж прийнято рішення про ризиковість контрагента.

Запроваджується кілька нових кодів. Вони стосуватимуться:

сумнівних операцій із закупівлі великих обсягів послуг чи робіт без реальних умов для їх виконання;

залучення до операцій неплатників ПДВ без необхідних ресурсів для виконання зазначених робіт;

експорту товарів невідомого походження в режимі РЕЗ;

відсутності платника за податковою адресою, що унеможливлює проведення документальної перевірки.

Критерії ризикового платника податків та як вийти з "ризиків": голова ДПС Кравченко надав детальне роз’яснення

Доповнення

На регулярних зустрічах Кравченка з бізнесом підприємці піднімають питання, зокрема, блокування податкових накладних та надання статусу ризикових підприємствам, невиконання судових рішень. Для вирішення цього питання голова ДПС ініціював створення при кожному регіональному управлінні служби консультативного центру. Серед найближчих завдань, які також окреслив Кравченко оновлення кадрового складу ДПС, підвищення якості адмінпослуг та руйнування "схем", зміна ситуації з виконанням судових рішень, активна комунікація з бізнесом. Зокрема, Податкова служба вже передала до Мінфіну пропозиції щодо змін у постанову №1165. Зміни включають збільшення лімітів, спрощення перевірок та зменшення бюрократії при реєстрації податкових накладних.