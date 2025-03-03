Податкова служба пропонує 6 ключових змін до системи моніторингу накладних - Кравченко

Податкова служба передала до Мінфіну пропозиції щодо змін у постанову №1165. Зміни включають збільшення лімітів, спрощення перевірок та зменшення бюрократії при реєстрації податкових накладних. Про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко, передає УНН.



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Державна податкова служба вже передала свої пропозиції до Міністерства фінансів щодо змін у постанову уряду № 1165.

Йдеться про зменшення кількості блокування податкових накладних, спрощення процедури реєстрації, підвищення ефективності автоматизованого моніторингу, мінімізацію адміністративного тиску.

Шість ключових змін. Прогнозуємо, що вони скоротять кількість заблокованих накладних. Але легше буде працювати тим, хто працює прозоро. Схеми та ухилення від податків не пройдуть!

Коротко про запропоновані зміни:

Кравченко доручив створити консультаційні центри для вирішення проблем з податковими накладними

У ДПС сподіваюся, що запропоновані зміни будуть підтримані Мінфіном та Кабміном.

Постійно спілкуюся з бізнесом. В усіх регіонах, де вже був, чи не кожне друге питання від підприємців стосується недоліків в роботі СМКОР. Організували в регіонах 29 центрів, де податківці надають максимальну допомогу підприємцям у питаннях, які стосуються зупинення накладних, виведення з категорії ризикових. У лютому майже вдвічі – до 0,39% – знизили показник заблокованих накладних, з початку року 9,3 тис. субʼєктів підприємництва виведені з ризикових