Податкова служба пропонує 6 ключових змін до системи моніторингу накладних - Кравченко
Київ • УНН
Податкова служба планує спростити процедуру реєстрації податкових накладних та зменшити кількість їх блокувань. Серед основних змін - збільшення лімітів для безумовної реєстрації та спрощення перевірок для бізнесу в прифронтових зонах.
Податкова служба передала до Мінфіну пропозиції щодо змін у постанову №1165. Зміни включають збільшення лімітів, спрощення перевірок та зменшення бюрократії при реєстрації податкових накладних. Про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко, передає УНН.
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Деталі
Державна податкова служба вже передала свої пропозиції до Міністерства фінансів щодо змін у постанову уряду № 1165.
Йдеться про зменшення кількості блокування податкових накладних, спрощення процедури реєстрації, підвищення ефективності автоматизованого моніторингу, мінімізацію адміністративного тиску.
Шість ключових змін. Прогнозуємо, що вони скоротять кількість заблокованих накладних. Але легше буде працювати тим, хто працює прозоро. Схеми та ухилення від податків не пройдуть!
Коротко про запропоновані зміни:
- Збільшено ліміти для безумовної реєстрації накладних – граничний обсяг постачання зросте до 1 млн грн, а на одного контрагента – до 100 тис. грн., змінено умову в частині кількості платників, на яких керівник може займати аналогічну посаду (зараз 3, планується 5). Операції з невеликими сумами (до 10 тис. грн) будуть реєструватися без затримок, цей ліміт нині становить 5 тис. грн. Ліміт загального обсягу таких операцій впоточному місяці буде збільшено до 3 млн грн (наразі 500 тис. грн).
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- Спрощено перевірки податкових накладних для підприємців, які працюють у зонах із потенційною загрозою бойових дій, але де наразі немає активних боїв. Планується також швидша обробка накладних з експортними операціями, якщо їхні коди збігаються з кодами в таблиці даних платника податків і він не вважається ризиковим.
- Менше бюрократії після виключення платників з переліку ризикових – накладні підлягатимуть автоматичній реєстрації, якщо компанія має позитивну податкову історію та виконуються інші визначені умови.
- Удосконалено механізм автоматичного врахування таблиць даних платника – зниження потреби подавати документи для врахування
таблиці.
- Зміни окремих показників позитивної податкової
історії – більше підприємств зможуть скористатися такими показниками. Зокрема ліміти обсягу операцій збільшено з 1 млн грн до 3 млн грн, на одного контрагента зі 100 до 500 тисяч, змінено умову в частині кількості платників на яких керівник може займати аналогічну посаду (зараз 3, планується 5).
- Змінено критерій ризиковості операцій щодо розрахунків коригування податкових зобов’язань при поверненні товару від неплатника ПДВ, а саме не вважатиметься ризиком подання такого розрахунку коригування протягом 90 днів (наразі становить 30). Це зменшить ймовірність
блокування розрахунку коригування при поверненні товару від неплатника.
У ДПС сподіваюся, що запропоновані зміни будуть підтримані Мінфіном та Кабміном.
Постійно спілкуюся з бізнесом. В усіх регіонах, де вже був, чи не кожне друге питання від підприємців стосується недоліків в роботі СМКОР. Організували в регіонах 29 центрів, де податківці надають максимальну допомогу підприємцям у питаннях, які стосуються зупинення накладних, виведення з категорії ризикових. У лютому майже вдвічі – до 0,39% – знизили показник заблокованих накладних, з початку року 9,3 тис. субʼєктів підприємництва виведені з ризикових
Доповнення
На регулярних зустрічах Кравченка з бізнесом підприємці піднімають питання, зокрема, блокування податкових накладних та надання статусу ризикових підприємствам, невиконання судових рішень. Для вирішення цього питання голова ДПС ініціював створення при кожному регіональному управлінні служби консультативного центру. Серед найближчих завдань, які також окреслив Кравченко оновлення кадрового складу ДПС, підвищення якості адмінпослуг та руйнування "схем", зміна ситуації з виконанням судових рішень, активна комунікація з бізнесом.
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