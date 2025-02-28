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Не випадковість: Руслан Кравченко повідомив, що податкова другий місяць перевиконує план надходжень

Київ • УНН

 • 29685 перегляди

ДПС України перевиконала план надходжень у січні-лютому на 21,9 млрд грн, що становить +16,5% від плану. До загального фонду держбюджету у лютому надійшло 78,8 млрд грн від податкових платежів.

Не випадковість: Руслан Кравченко повідомив, що податкова другий місяць перевиконує план надходжень

Держбюджет у лютому отримав 78,8 млрд грн. Перевиконання зумовлено високими надходженнями від ПДВ, акцизів, ПДФО.

Про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко, передає УНН.

Другий місяць поспіль податкові надходження перевищують показники доходів визначені Мінфіном для ДПС. Хтось, мабуть, думав, що перевиконання на майже 10 млрд у січні — це випадковість чи щасливий збіг. Але цифри у лютому свідчать протилежне

- наголосив Руслан Кравченко.

Станом на 28 лютого, перевиконання за поточний місяць – 12,1 млрд грн.

За інформацією очільника Державної податкової служби, показник доходів виконаний на 118,1 %.

При цьому, до загального фонду держбюджету по платежах, що контролюються ДПС, надійшло 78,8 млрд грн. 

Загалом у січні-лютому ДПС перевиконала встановлені показники надходжень на 21,9 млрд грн (+16,5% до плану). 

- також зазначив Руслан Кравченко.

Головне – мати мету та злагоджено командою працювати. Результат не забариться! 

- додав Кравченко.

Перевиконання розпису у лютому зумовлено високими надходженнями від ПДВ, акцизів, ПДФО. Зокрема:

  • 26,2 млрд грн – ПДФО (+13,6%);
    • 21,6 млрд – надходження ПДВ (+13,3%);
      • понад 10,1 млрд грн – надходження від акцизу на українські товари (алкоголь, тютюн, паливо). В тому числі, перевиконання показників з надходження акцизу по тютюновим виробам на 2,5 млрд грн (+62,6%);
        • майже в 2 рази збільшилися надходження від акцизу на імпортні товари – на 2,6 млрд грн більше. Другий місяць поспіль значні суми відшкодування ПДВ. У лютому відшкодували 13,1 млрд грн.

          Нагадаємо

          Голова ДПС України Руслан Кравченко провів зустріч з послом Австрії щодо співпраці у податковій сфері. Сторони обговорили контроль за трансфертним ціноутворенням та обмін фінансовою інформацією.

          Кравченко: ДПС спільно з правоохоронцями працює над зменшенням обсягів тіньового ринку тютюну24.02.25, 18:22 • 19497 переглядiв

          Ігор Тележніков

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