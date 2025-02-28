Не випадковість: Руслан Кравченко повідомив, що податкова другий місяць перевиконує план надходжень
Київ • УНН
ДПС України перевиконала план надходжень у січні-лютому на 21,9 млрд грн, що становить +16,5% від плану. До загального фонду держбюджету у лютому надійшло 78,8 млрд грн від податкових платежів.
Держбюджет у лютому отримав 78,8 млрд грн. Перевиконання зумовлено високими надходженнями від ПДВ, акцизів, ПДФО.
Про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко, передає УНН.
Другий місяць поспіль податкові надходження перевищують показники доходів визначені Мінфіном для ДПС. Хтось, мабуть, думав, що перевиконання на майже 10 млрд у січні — це випадковість чи щасливий збіг. Але цифри у лютому свідчать протилежне
Станом на 28 лютого, перевиконання за поточний місяць – 12,1 млрд грн.
За інформацією очільника Державної податкової служби, показник доходів виконаний на 118,1 %.
При цьому, до загального фонду держбюджету по платежах, що контролюються ДПС, надійшло 78,8 млрд грн.
Загалом у січні-лютому ДПС перевиконала встановлені показники надходжень на 21,9 млрд грн (+16,5% до плану).
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Перевиконання розпису у лютому зумовлено високими надходженнями від ПДВ, акцизів, ПДФО. Зокрема:
- 26,2 млрд грн – ПДФО (+13,6%);
- 21,6 млрд – надходження ПДВ (+13,3%);
- понад 10,1 млрд грн – надходження від акцизу на українські товари (алкоголь, тютюн, паливо). В тому числі, перевиконання показників з надходження акцизу по тютюновим виробам на 2,5 млрд грн (+62,6%);
- майже в 2 рази збільшилися надходження від акцизу на імпортні товари – на 2,6 млрд грн більше. Другий місяць поспіль значні суми відшкодування ПДВ. У лютому відшкодували 13,1 млрд грн.
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