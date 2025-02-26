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Кравченко: співпраця з Австрією допоможе боротьбі з ухиленням від податків в Україні

Кравченко: співпраця з Австрією допоможе боротьбі з ухиленням від податків в Україні

Київ  •  УНН

 • 21154 перегляди

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Голова ДПС України Руслан Кравченко провів зустріч з послом Австрії щодо співпраці у податковій сфері. Сторони обговорили контроль за трансфертним ціноутворенням та обмін фінансовою інформацією.

Голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко провів продуктивну зустріч із послом Австрії в Україні Арадом Бенкьо. Під час зустрічі обговорювались ключові питання боротьби з ухиленням від сплати податків, забезпечення фінансової прозорості та розвиток міжнародного співробітництва у податковій сфері, пише УНН з посиланням на Telegram-канал Кравченка.

Деталі

"Зосередились на ключових питаннях – боротьбі з ухиленням від сплати податків, фінансовій прозорості та міжнародному співробітництві у податковій сфері", - написав Кравченко.

Кравченко ініціював питання поглиблення співпраці між податковими органами України та Австрії в кількох стратегічних напрямках:

  • контроль за трансфертним ціноутворенням;  
    • обмін інформацією в межах двосторонніх/багатосторонніх договорів – важливо забезпечити своєчасне та повне отримання даних;
      • запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом - координація зусиль податкових органів у боротьбі з фінансовими злочинами;
        • зупинка схем податкового шахрайства; 

          За словами голови ДПС, така співпраця буде корисною для обох країн. 

          "Державна податкова служба як учасник Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією вже здійснює міжнародний обмін інформацією про фінансові рахунки на підставі стандарту CRS. І це допомагає ліквідовувати схеми ухилення від оподаткування, адже суттєво розширює можливості виявлення незадекларованих доходів. Цей механізм вкрай важливий для України, особливо в умовах війни, зважаючи на необхідність забезпечення стабільних податкових надходжень", - зазначив Кравченко.

          Також, з його слів, було обговорено підготовку до двосторонньої скринінгової зустрічі з переговорами за главою 16 "Оподаткування", що відбудеться в червні, що є важливим кроком до вступу України в ЄС. 

          Як зазначає Кравченко, державна податкова служба робить усе можливе для успішного проходження скринінгу.

          "Впровадження міжнародних стандартів у податковій сфері - важливий крок до фінансової стабільності, протидії ухиленню від сплати податків, зміцнення довіри до системи податкового адміністрування та Державної податкової служби України", - вказав голова ДПС.

          Кравченко зустрівся з представниками бізнесу Львівщини: обговорили блокування податкових накладних20.02.25, 16:52 • 30652 перегляди

          Аліна Волянська

          Аліна Волянська

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