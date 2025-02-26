Кравченко: сотрудничество с Австрией поможет борьбе с уклонением от налогов в Украине
Киев • УНН
Председатель ГНС Украины Руслан Кравченко провел встречу с послом Австрии по сотрудничеству в налоговой сфере. Стороны обсудили контроль за трансфертным ценообразованием и обмен финансовой информацией.
Председатель Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко провел продуктивную встречу с послом Австрии в Украине Арадом Бенкьо. Во время встречи обсуждались ключевые вопросы борьбы с уклонением от уплаты налогов, обеспечение финансовой прозрачности и развитие международного сотрудничества в налоговой сфере, пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал Кравченко.
Детали
«Сосредоточились на ключевых вопросах - борьбе с уклонением от уплаты налогов, финансовой прозрачности и международном сотрудничестве в налоговой сфере», - написал Кравченко.
Кравченко инициировал вопрос углубления сотрудничества между налоговыми органами Украины и Австрии в нескольких стратегических направлениях:
- контроль за трансфертным ценообразованием;
- обмен информацией в рамках двусторонних/многосторонних договоров - важно обеспечить своевременное и полное получение данных;
- предотвращение финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем - координация усилий налоговых органов в борьбе с финансовыми преступлениями;
- остановка схем налогового мошенничества;
По словам главы ГНС, такое сотрудничество будет полезным для обеих стран.
«Государственная налоговая служба как участник Многостороннего соглашения компетентных органов об автоматическом обмене информацией уже осуществляет международный обмен информацией о финансовых счетах на основании стандарта CRS. И это помогает ликвидировать схемы уклонения от налогообложения, ведь существенно расширяет возможности выявления незадекларированных доходов. Этот механизм крайне важен для Украины, особенно в условиях войны, учитывая необходимость обеспечения стабильных налоговых поступлений», - отметил Кравченко.
Также, по его словам, была обсуждена подготовка к двусторонней скрининговой встрече с переговорами по главе 16 «Налогообложение», которая состоится в июне, что является важным шагом к вступлению Украины в ЕС.
Как отмечает Кравченко, государственная налоговая служба делает все возможное для успешного прохождения скрининга.
«Внедрение международных стандартов в налоговой сфере - важный шаг к финансовой стабильности, противодействию уклонению от уплаты налогов, укреплению доверия к системе налогового администрирования и Государственной налоговой службе Украины», - указал председатель ГНС.
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