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Кравченко: сотрудничество с Австрией поможет борьбе с уклонением от налогов в Украине

Кравченко: сотрудничество с Австрией поможет борьбе с уклонением от налогов в Украине

Киев  •  УНН

 • 5538 просмотра

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Председатель ГНС Украины Руслан Кравченко провел встречу с послом Австрии по сотрудничеству в налоговой сфере. Стороны обсудили контроль за трансфертным ценообразованием и обмен финансовой информацией.

Председатель Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко провел продуктивную встречу с послом Австрии в Украине Арадом Бенкьо. Во время встречи обсуждались ключевые вопросы борьбы с уклонением от уплаты налогов, обеспечение финансовой прозрачности и развитие международного сотрудничества в налоговой сфере, пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал Кравченко.

Детали

«Сосредоточились на ключевых вопросах - борьбе с уклонением от уплаты налогов, финансовой прозрачности и международном сотрудничестве в налоговой сфере», - написал Кравченко.

Кравченко инициировал вопрос углубления сотрудничества между налоговыми органами Украины и Австрии в нескольких стратегических направлениях:

  • контроль за трансфертным ценообразованием;  
  • обмен информацией в рамках двусторонних/многосторонних договоров - важно обеспечить своевременное и полное получение данных;
  • предотвращение финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем - координация усилий налоговых органов в борьбе с финансовыми преступлениями;
  • остановка схем налогового мошенничества; 

По словам главы ГНС, такое сотрудничество будет полезным для обеих стран. 

«Государственная налоговая служба как участник Многостороннего соглашения компетентных органов об автоматическом обмене информацией уже осуществляет международный обмен информацией о финансовых счетах на основании стандарта CRS. И это помогает ликвидировать схемы уклонения от налогообложения, ведь существенно расширяет возможности выявления незадекларированных доходов. Этот механизм крайне важен для Украины, особенно в условиях войны, учитывая необходимость обеспечения стабильных налоговых поступлений», - отметил Кравченко.

Также, по его словам, была обсуждена подготовка к двусторонней скрининговой встрече с переговорами по главе 16 «Налогообложение», которая состоится в июне, что является важным шагом к вступлению Украины в ЕС. 

Как отмечает Кравченко, государственная налоговая служба делает все возможное для успешного прохождения скрининга.

«Внедрение международных стандартов в налоговой сфере - важный шаг к финансовой стабильности, противодействию уклонению от уплаты налогов, укреплению доверия к системе налогового администрирования и Государственной налоговой службе Украины», - указал председатель ГНС.

Кравченко встретился с представителями бизнеса Львовщины: обсудили блокировку налоговых накладных20.02.25, 16:52 • 30626 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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