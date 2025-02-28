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Не случайность: Руслан Кравченко сообщил, что налоговая второй месяц перевыполняет план поступлений

Киев • УНН

 • 29684 просмотра

ГНС Украины перевыполнила план поступлений в январе-феврале на 21,9 млрд грн, что составляет +16,5% от плана. В общий фонд госбюджета в феврале поступило 78,8 млрд грн от налоговых платежей.

Не случайность: Руслан Кравченко сообщил, что налоговая второй месяц перевыполняет план поступлений

Госбюджет в феврале получил 78,8 млрд грн. Перевыполнение обусловлено высокими поступлениями от НДС, акцизов, НДФЛ.

Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко, передает УНН.

Второй месяц подряд налоговые поступления превышают показатели доходов, определенные Минфином для ГНС. Кто-то, наверное, думал, что перевыполнение почти на 10 млрд в январе - это случайность или счастливое совпадение. Но цифры в феврале свидетельствуют обратное 

- отметил Руслан Кравченко.

По состоянию на 28 февраля, перевыполнение за текущий месяц - 12,1 млрд грн.

По информации главы Государственной налоговой службы, показатель доходов выполнен на 118,1 %.

При этом, в общий фонд госбюджета по платежам, контролируемым ГНС, поступило 78,8 млрд грн. 

Всего в январе-феврале ГНС перевыполнила установленные показатели поступлений на 21,9 млрд грн (+16,5% к плану). 

- также отметил Руслан Кравченко.

Главное - иметь цель и слаженно командой работать. Результат не заставит себя ждать! 

- добавил Кравченко.

Перевыполнение росписи в феврале обусловлено высокими поступлениями от НДС, акцизов, НДФЛ. В частности:

  • 26,2 млрд грн - НДФЛ (+13,6%);
    • 21,6 млрд - поступления НДС (+13,3%);
      • более 10,1 млрд грн - поступления от акциза на украинские товары (алкоголь, табак, топливо). В том числе, перевыполнение показателей по поступлению акциза по табачным изделиям на 2,5 млрд грн (+62,6%);
        • почти в 2 раза увеличились поступления от акциза на импортные товары - на 2,6 млрд грн больше. Второй месяц подряд значительные суммы возмещения НДС. В феврале возместили 13,1 млрд грн.

          Напомним,

          Председатель ГНС Украины Руслан Кравченко провел встречу с послом Австрии по сотрудничеству в налоговой сфере. Стороны обсудили контроль за трансфертным ценообразованием и обмен финансовой информацией.

          Кравченко: ГНС совместно с правоохранителями работает над уменьшением объемов теневого рынка табака24.02.25, 18:22 • 19496 просмотров

          Игорь Тележников

          Игорь Тележников

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