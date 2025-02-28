Не случайность: Руслан Кравченко сообщил, что налоговая второй месяц перевыполняет план поступлений
Киев • УНН
ГНС Украины перевыполнила план поступлений в январе-феврале на 21,9 млрд грн, что составляет +16,5% от плана. В общий фонд госбюджета в феврале поступило 78,8 млрд грн от налоговых платежей.
Госбюджет в феврале получил 78,8 млрд грн. Перевыполнение обусловлено высокими поступлениями от НДС, акцизов, НДФЛ.
Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко, передает УНН.
Второй месяц подряд налоговые поступления превышают показатели доходов, определенные Минфином для ГНС. Кто-то, наверное, думал, что перевыполнение почти на 10 млрд в январе - это случайность или счастливое совпадение. Но цифры в феврале свидетельствуют обратное
По состоянию на 28 февраля, перевыполнение за текущий месяц - 12,1 млрд грн.
По информации главы Государственной налоговой службы, показатель доходов выполнен на 118,1 %.
При этом, в общий фонд госбюджета по платежам, контролируемым ГНС, поступило 78,8 млрд грн.
Всего в январе-феврале ГНС перевыполнила установленные показатели поступлений на 21,9 млрд грн (+16,5% к плану).
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Перевыполнение росписи в феврале обусловлено высокими поступлениями от НДС, акцизов, НДФЛ. В частности:
- 26,2 млрд грн - НДФЛ (+13,6%);
- 21,6 млрд - поступления НДС (+13,3%);
- более 10,1 млрд грн - поступления от акциза на украинские товары (алкоголь, табак, топливо). В том числе, перевыполнение показателей по поступлению акциза по табачным изделиям на 2,5 млрд грн (+62,6%);
- почти в 2 раза увеличились поступления от акциза на импортные товары - на 2,6 млрд грн больше. Второй месяц подряд значительные суммы возмещения НДС. В феврале возместили 13,1 млрд грн.
Напомним,
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