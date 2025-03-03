Налоговая служба предлагает 6 ключевых изменений в систему мониторинга накладных - Кравченко
Киев • УНН
Налоговая служба планирует упростить процедуру регистрации налоговых накладных и уменьшить количество их блокировок. Среди основных изменений - увеличение лимитов для безусловной регистрации и упрощение проверок для бизнеса в прифронтовых зонах.
Налоговая служба передала в Минфин предложения по изменениям в постановление №1165. Изменения включают увеличение лимитов, упрощение проверок и сокращение бюрократии при регистрации налоговых накладных. Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко, передает УНН.
Инициировал изменения в механизм приостановления регистрации налоговых накладных. Совершенствуем работу системы СМКОР
Детали
Государственная налоговая служба уже передала свои предложения в Министерство финансов по изменениям в постановление правительства № 1165.
Речь идет об уменьшении количества блокировок налоговых накладных, упрощении процедуры регистрации, повышении эффективности автоматизированного мониторинга, минимизации административного давления.
Шесть ключевых изменений. Прогнозируем, что они сократят количество заблокированных накладных. Но легче будет работать тем, кто работает прозрачно. Схемы и уклонение от налогов не пройдут!
Коротко о предложенных изменениях:
- Увеличены лимиты для безусловной регистрации накладных - предельный объем поставки вырастет до 1 млн грн, а на одного контрагента - до 100 тыс. грн., изменено условие в части количества плательщиков, на которых руководитель может занимать аналогичную должность (сейчас 3, планируется 5). Операции с небольшими суммами (до 10 тыс. грн) будут регистрироваться без задержек, этот лимит сейчас составляет 5 тыс. грн. Лимит общего объема таких операций в текущем месяце будет увеличен до 3 млн грн (сейчас 500 тыс. грн).
Кравченко поручил создать консультационные центры для решения проблем с налоговыми накладными04.02.25, 17:42 • 34113 просмотров
- Упрощены проверки налоговых накладных для предпринимателей, работающих в зонах с потенциальной угрозой боевых действий, но где сейчас нет активных боев. Также планируется более быстрая обработка накладных с экспортными операциями, если их коды совпадают с кодами в таблице данных плательщика налогов и он не считается рискованным.
- Меньше бюрократии после исключения плательщиков из перечня рискованных - накладные будут подлежать автоматической регистрации, если компания имеет положительную налоговую историю и выполняются другие определенные условия.
- Усовершенствован механизм автоматического учета таблиц данных плательщика - снижение необходимости подавать документы для учета таблицы.
- Изменены отдельные показатели положительной налоговой истории - больше предприятий смогут воспользоваться такими показателями. В частности, лимиты объема операций увеличены с 1 млн грн до 3 млн грн, на одного контрагента с 100 до 500 тысяч, изменено условие в части количества плательщиков, на которых руководитель может занимать аналогичную должность (сейчас 3, планируется 5).
- Изменен критерий рискованности операций по расчетам корректировки налоговых обязательств при возврате товара от неплательщика НДС, а именно не будет считаться риском подача такого расчета корректировки в течение 90 дней (сейчас составляет 30). Это уменьшит вероятность блокировки расчета корректировки при возврате товара от неплательщика.
В ГНС надеются, что предложенные изменения будут поддержаны Минфином и Кабмином.
Постоянно общаюсь с бизнесом. Во всех регионах, где уже был, чуть ли не каждый второй вопрос от предпринимателей касается недостатков в работе СМКОР. Организовали в регионах 29 центров, где налоговики оказывают максимальную помощь предпринимателям в вопросах, касающихся приостановления накладных, вывода из категории рискованных. В феврале почти вдвое - до 0,39% - снизили показатель заблокированных накладных, с начала года 9,3 тыс. субъектов предпринимательства выведены из рискованных
Дополнение
На регулярных встречах Кравченко с бизнесом предприниматели поднимают вопросы, в частности, блокировки налоговых накладных и предоставления статуса рискованных предприятиям, невыполнения судебных решений. Для решения этого вопроса глава ГНС инициировал создание при каждом региональном управлении службы консультативного центра. Среди ближайших задач, которые также обозначил Кравченко, обновление кадрового состава ГНС, повышение качества административных услуг и разрушение "схем", изменение ситуации с исполнением судебных решений, активная коммуникация с бизнесом.
Не случайность: Руслан Кравченко сообщил, что налоговая второй месяц перевыполняет план поступлений28.02.25, 20:27 • 29684 просмотра