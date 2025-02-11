Критерії ризикового платника податків та як вийти з "ризиків": голова ДПС Кравченко надав детальне роз’яснення

В Державній податковій службі України створили відеоінструкцію, яка пояснює критерії ризиковості платника податків і розповідає про подальші дії у разі внесення до переліку ризикових. Про це голова ДПСУ Руслан Кравченко написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Кравченко вказав, що наразі Державна податкова служба України організовує консультаційні центри в кожному регіоні, щоб бізнес міг отримати фахову підтримку у розблокуванні податкових накладних та виключенні з переліку ризикових платників.

Ці питання – серед найактуальніших для підприємців, адже самостійно розібратися в причинах блокування та подальших діях часто складно - зауважив глава ДПСУ.

За словами Кравченка, ефективна комунікація та структурне вирішення проблемних питань сприяли суттєвому зменшенню з початку року кількості заблокованих накладних. Крім того, 5,7 тисяч субʼєктів господарювання виключено з переліку ризикових.

Відеоінструкція від ДПСУ про:

критерії ризиковості платника податків;

дії у разі внесення до переліку ризикових.

Нагадаємо

Щоб спростити роботу бізнесу в Державній податковій службі України створили відеоінструкцію, яка покроково пояснює процес проходження податкових накладних і розрахунків коригування у Системі моніторингу критеріїв оцінки ризиків.