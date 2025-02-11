Критерии рискового налогоплательщика и как выйти из «рисков»: глава ГНС Кравченко предоставил детальное разъяснение
Киев • УНН
ГНСУ создала видеоинструкцию по критериям рискованности налогоплательщиков и действий при внесении в перечень рисковых. Служба также открывает консультационные центры в регионах для помощи бизнесу.
В Государственной налоговой службе Украины создали видеоинструкцию, которая объясняет критерии рискованности налогоплательщика и рассказывает о дальнейших действиях в случае внесения в перечень рисковых. Об этом глава ГНСУ Руслан Кравченко написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
Кравченко указал, что сейчас Государственная налоговая служба Украины организует консультационные центры в каждом регионе, чтобы бизнес мог получить профессиональную поддержку в разблокировании налоговых накладных и исключении из перечня рисковых плательщиков.
Эти вопросы - среди самых актуальных для предпринимателей, ведь самостоятельно разобраться в причинах блокировки и дальнейших действиях часто сложно
По словам Кравченко, эффективная коммуникация и структурное решение проблемных вопросов способствовали существенному уменьшению с начала года количества заблокированных накладных. Кроме того, 5,7 тысяч субъектов хозяйствования исключены из перечня рисковых.
Видеоинструкция от ГПСУ о:
- критерии рискованности налогоплательщика;
- действия в случае внесения в перечень рисковых.
Напомним
Чтобы упростить работу бизнеса в Государственной налоговой службе Украины создали видеоинструкцию, которая пошагово объясняет процесс прохождения налоговых накладных и расчетов корректировки в Системе мониторинга критериев оценки рисков.