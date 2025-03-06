Налоговая служба конкретизировала перечень оснований для отнесения налогоплательщика к рисковым - Кравченко
Киев • УНН
Налоговая служба Украины обновила справочник кодов рисковости налогоплательщиков с новыми критериями оценки. Изменения включают уточнение кодов и введение новых параметров для определения рисковых операций.
Государственная налоговая служба Украины обновила справочник кодов рискованности налогоплательщиков. Их используют комиссии ГНС при рассмотрении вопросов о соответствии налогоплательщика критериям рискованности. Об этом рассказал Глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко в Telegram, передает УНН.
Налогоплательщики получат более четкое понимание, почему они попадают в рискованные и смогут сориентироваться, какую информацию и копии документов необходимо подать комиссии.
Кравченко рассказал об основных изменениях в справочнике:
- уточняются коды налоговой информации, которые не применяются к производителям или поставщикам услуг, или же наоборот используются только для этих категорий налогоплательщиков;
- изменяется период анализа операций с рискованными контрагентами – теперь будут учитываться только операции, осуществленные не ранее, чем принято решение о рискованности контрагента.
Вводится несколько новых кодов. Они будут касаться:
- сомнительных операций по закупке больших объемов услуг или работ без реальных условий для их выполнения;
- привлечения к операциям неплательщиков НДС без необходимых ресурсов для выполнения указанных работ;
- экспорта товаров неизвестного происхождения в режиме РЕЗ;
- отсутствия налогоплательщика по налоговому адресу, что делает невозможным проведение документальной проверки.
Критерии рискового налогоплательщика и как выйти из «рисков»: глава ГНС Кравченко предоставил детальное разъяснение11.02.25, 14:05 • 27517 просмотров
Дополнение
На регулярных встречах Кравченко с бизнесом предприниматели поднимают вопросы, в частности, блокировки налоговых накладных и предоставления статуса рискованных предприятиям, невыполнения судебных решений. Для решения этого вопроса глава ГНС инициировал создание при каждом региональном управлении службы консультативного центра. Среди ближайших задач, которые также обозначил Кравченко обновление кадрового состава ГНС, повышение качества админуслуг и разрушение "схем", изменение ситуации с выполнением судебных решений, активная коммуникация с бизнесом. В частности, Налоговая служба уже передала в Минфин предложения по изменениям в постановление №1165. Изменения включают увеличение лимитов, упрощение проверок и снижение бюрократии при регистрации налоговых накладных.