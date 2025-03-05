ДПС підписала меморандум з Держфінмоніторингом та БЕБ: Кравченко розповів, що передбачається
Київ • УНН
Підписано тристоронній меморандум про співпрацю між ДПС, Держфінмоніторингом та БЕБ. Документ передбачає обмін інформацією та досвідом для протидії ухиленню від податків та фінансовим злочинам.
Державна податкова служба підписала тристоронній Меморандум про співпрацю з Держфінмоніторингом та БЕБ, який передбачає обмін інформацією, обмін досвідом та надання роз’яснень, що стосуються сфер діяльності.
Про це повідомив голова ДПС Руслан Кравченко, передає УНН.
Деталі
Активізуємо боротьбу з фінансовими злочинами, ухиленням від сплати податків, відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. З головою Держфінмоніторингу Філіпом Проніним та в.о. директора БЕБ Сергієм Перхуном підписали тристоронній Меморандум про співпрацю
Зокрема, меморандум передбачає:
- обмін інформацією між ДПС, Держфінмоніторингом та БЕБ;
- створення в разі потреби робочих груп для підготовки та проведення спільних заходів;
- обмін досвідом та надання роз’яснень, що стосуються сфер діяльності.
Така співпраця важлива для фінансової безпеки держави особливо в умовах війни. Бо це кошти на оборону країни, нашу національну безпеку та реалізацію соціальних програм. Державні органи мають об’єднувати зусилля у боротьбі з ухиленням від сплати податків та економічними злочинами
Нагадаємо
Голова Державної податкової служби Руслан Кравченко обговорив з послом Бельгії Люком Якобсом поглиблення співпраці між податковими органами країн. На сьогодні в Україні працює понад 100 підприємств із бельгійським капіталом.