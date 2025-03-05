ДПС підписала меморандум з Держфінмоніторингом та БЕБ: Кравченко розповів, що передбачається

Державна податкова служба підписала тристоронній Меморандум про співпрацю з Держфінмоніторингом та БЕБ, який передбачає обмін інформацією, обмін досвідом та надання роз’яснень, що стосуються сфер діяльності.

Про це повідомив голова ДПС Руслан Кравченко, передає УНН.

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Активізуємо боротьбу з фінансовими злочинами, ухиленням від сплати податків, відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. З головою Держфінмоніторингу Філіпом Проніним та в.о. директора БЕБ Сергієм Перхуном підписали тристоронній Меморандум про співпрацю - повідомив Кравченко.

Зокрема, меморандум передбачає:

обмін інформацією між ДПС, Держфінмоніторингом та БЕБ;

створення в разі потреби робочих груп для підготовки та проведення спільних заходів;

обмін досвідом та надання роз’яснень, що стосуються сфер діяльності.

Така співпраця важлива для фінансової безпеки держави особливо в умовах війни. Бо це кошти на оборону країни, нашу національну безпеку та реалізацію соціальних програм. Державні органи мають об’єднувати зусилля у боротьбі з ухиленням від сплати податків та економічними злочинами - додав Кравченко.

Нагадаємо

Голова Державної податкової служби Руслан Кравченко обговорив з послом Бельгії Люком Якобсом поглиблення співпраці між податковими органами країн. На сьогодні в Україні працює понад 100 підприємств із бельгійським капіталом.