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Кравченко обговорив з послом Бельгії поглиблення співпраці між податковими органами

Київ • УНН

 • 16331 перегляди

Голова ДПС Руслан Кравченко провів зустріч з послом Бельгії щодо поглиблення податкової співпраці між країнами. В Україні працює понад 100 бельгійських підприємств, які торік сплатили більше 720 млн грн податків.

Кравченко обговорив з послом Бельгії поглиблення співпраці між податковими органами

Голова Державної податкової служби Руслан Кравченко обговорив з послом Бельгії Люком Якобсом поглиблення співпраці між податковими органами країн. На сьогодні в Україні працює понад 100 підприємств із бельгійським капіталом.

Торік сума сплачених ними податків – понад 720 млн грн, передає УНН.

Посилюємо міжнародне податкове співробітництво. Зустрівся з Послом Бельгії в Україні Люком Якобсом. Основне питання – поглиблення співпраці між податковими органами України та Бельгії, оскільки це відкриває нові можливості розвитку

- написав Кравченко у Telegram.

Він повідомив, що в межах багатосторонніх угод про автоматичний обмін вже є результати співпраці з Федеральною державною службою фінансів Бельгії (FPS Finance). Обмінюємося інформацією про фінансові рахунки (CRS), а також працюємо у межах ініціатив ОЕСР (BEPS), які допомагають боротися з тіньовими схемами.

На сьогодні в Україні працює більше 100 підприємств із бельгійським капіталом. Торік сума сплачених ними податків – понад 720 млн грн. Бізнес із бельгійськими інвестиціями попри війну залишається надійним партнером України з високим рівнем комплаєнсу

- розповів Кравченко. 

Кравченко: співпраця з Австрією допоможе боротьбі з ухиленням від податків в Україні26.02.25, 13:10 • 21889 переглядiв

Кравченко запропонував пану Послу провести спільну зустріч з цими підприємствами, щоб почути чим вони живуть, з якими проблемами стикаються, та підтримати інвесторів у складних умовах.

Кожне працююче підприємство – це робочі місця, податки на оборону, соцвиплати та фінансова стабільність країни. І ті, хто підтримують нас, мають отримувати і від України належну підтримку. Ми всі працюємо заради Перемоги!

- наголосив Кравченко. 

Голова податкової зазначив, що Україна зацікавлена у розвитку співпраці з податковою Бельгії. Насамперед йдеться про такі напрями:

  • обмін інформацією для запобігання податковим зловживанням;
    • впровадження кращих європейських практик у адмініструванні податків;
      • гармонізація національного законодавства з ЄС.

        Бельгія має потужний досвід у багатьох напрямах. Тому спільна робота дозволить впровадити кращі європейські практики в роботі ДПС. Сподіваюся на сприяння пана Посла у реалізації нових спільних проєктів між податковими інституціями наших країн

        - написав Кравченко. 

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        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

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