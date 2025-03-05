Кравченко обговорив з послом Бельгії поглиблення співпраці між податковими органами
Київ • УНН
Голова ДПС Руслан Кравченко провів зустріч з послом Бельгії щодо поглиблення податкової співпраці між країнами. В Україні працює понад 100 бельгійських підприємств, які торік сплатили більше 720 млн грн податків.
Голова Державної податкової служби Руслан Кравченко обговорив з послом Бельгії Люком Якобсом поглиблення співпраці між податковими органами країн. На сьогодні в Україні працює понад 100 підприємств із бельгійським капіталом.
Торік сума сплачених ними податків – понад 720 млн грн, передає УНН.
Посилюємо міжнародне податкове співробітництво. Зустрівся з Послом Бельгії в Україні Люком Якобсом. Основне питання – поглиблення співпраці між податковими органами України та Бельгії, оскільки це відкриває нові можливості розвитку
Він повідомив, що в межах багатосторонніх угод про автоматичний обмін вже є результати співпраці з Федеральною державною службою фінансів Бельгії (FPS Finance). Обмінюємося інформацією про фінансові рахунки (CRS), а також працюємо у межах ініціатив ОЕСР (BEPS), які допомагають боротися з тіньовими схемами.
На сьогодні в Україні працює більше 100 підприємств із бельгійським капіталом. Торік сума сплачених ними податків – понад 720 млн грн. Бізнес із бельгійськими інвестиціями попри війну залишається надійним партнером України з високим рівнем комплаєнсу
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Кравченко запропонував пану Послу провести спільну зустріч з цими підприємствами, щоб почути чим вони живуть, з якими проблемами стикаються, та підтримати інвесторів у складних умовах.
Кожне працююче підприємство – це робочі місця, податки на оборону, соцвиплати та фінансова стабільність країни. І ті, хто підтримують нас, мають отримувати і від України належну підтримку. Ми всі працюємо заради Перемоги!
Голова податкової зазначив, що Україна зацікавлена у розвитку співпраці з податковою Бельгії. Насамперед йдеться про такі напрями:
- обмін інформацією для запобігання податковим зловживанням;
- впровадження кращих європейських практик у адмініструванні податків;
- гармонізація національного законодавства з ЄС.
Бельгія має потужний досвід у багатьох напрямах. Тому спільна робота дозволить впровадити кращі європейські практики в роботі ДПС. Сподіваюся на сприяння пана Посла у реалізації нових спільних проєктів між податковими інституціями наших країн
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