Кравченко обсудил с послом Бельгии углубление сотрудничества между налоговыми органами
Киев • УНН
Глава ГНС Руслан Кравченко провел встречу с послом Бельгии по вопросам углубления налогового сотрудничества между странами. В Украине работает более 100 бельгийских предприятий, которые в прошлом году уплатили более 720 млн грн налогов.
Глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко обсудил с послом Бельгии Люком Якобсом углубление сотрудничества между налоговыми органами стран. На сегодняшний день в Украине работает более 100 предприятий с бельгийским капиталом.
В прошлом году сумма уплаченных ими налогов – более 720 млн грн, передает УНН.
Укрепляем международное налоговое сотрудничество. Встретился с Послом Бельгии в Украине Люком Якобсом. Основной вопрос – углубление сотрудничества между налоговыми органами Украины и Бельгии, поскольку это открывает новые возможности для развития
Он сообщил, что в рамках многосторонних соглашений об автоматическом обмене уже есть результаты сотрудничества с Федеральной государственной службой финансов Бельгии (FPS Finance). Обмениваемся информацией о финансовых счетах (CRS), а также работаем в рамках инициатив ОЭСР (BEPS), которые помогают бороться с теневыми схемами.
На сегодняшний день в Украине работает более 100 предприятий с бельгийским капиталом. В прошлом году сумма уплаченных ими налогов – более 720 млн грн. Бизнес с бельгийскими инвестициями, несмотря на войну, остается надежным партнером Украины с высоким уровнем комплаенса
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Кравченко предложил господину Послу провести совместную встречу с этими предприятиями, чтобы услышать, чем они живут, с какими проблемами сталкиваются, и поддержать инвесторов в сложных условиях.
Каждое работающее предприятие – это рабочие места, налоги на оборону, соцвыплаты и финансовая стабильность страны. И те, кто поддерживают нас, должны получать и от Украины надлежащую поддержку. Мы все работаем ради Победы!
Глава налоговой отметил, что Украина заинтересована в развитии сотрудничества с налоговой Бельгии. Прежде всего речь идет о таких направлениях:
- обмен информацией для предотвращения налоговых злоупотреблений;
- внедрение лучших европейских практик в администрировании налогов;
- гармонизация национального законодательства с ЕС.
Бельгия имеет мощный опыт во многих направлениях. Поэтому совместная работа позволит внедрить лучшие европейские практики в работе ГНС. Надеюсь на содействие господина Посла в реализации новых совместных проектов между налоговыми учреждениями наших стран
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