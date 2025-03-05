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Руслан Кравченко: налоговая аннулировала лицензии дистрибьютору алкогольных напитков в Украине из-за схемы на более чем 700 млн грн

Киев • УНН

 • 16465 просмотра

ДПС приостановила действие лицензий на оптовую торговлю алкоголем компании из-за подозрений в уклонении от уплаты налогов. Компания продала более 37 млн бутылок алкоголя без надлежащего учета.

Руслан Кравченко: налоговая аннулировала лицензии дистрибьютору алкогольных напитков в Украине из-за схемы на более чем 700 млн грн

Государственная налоговая служба аннулировала две лицензии на оптовую торговлю алкоголем ООО "Украинская торговая дистрибуционная компания" из-за подозрений в уклонении от уплаты налогов на сумму более 700 млн грн. Компания продавала алкоголь без лицензий, в частности отгружала по документам товар по адресу, где расположен молитвенный дом. Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко, передает УНН.

Государственная налоговая служба аннулировала две лицензии на оптовую торговлю алкоголем ООО "Украинская торговая дистрибуционная компания", учредителем которой является ГЛОБАЛ СПИРИТС АМГ ЕВРОПА ЛТД. Решение принято по результатам проведения фактической налоговой проверки

- написал Кравченко в Telegram.

По словам Кравченко, установлены факты, которые могут свидетельствовать об уклонении от уплаты налогов ориентировочно на сумму более 700 млн грн, а также реализации алкоголя без лицензий. Окончательная сумма будет установлена после проведения дополнительных контрольных мероприятий.

Справочно

Global Spirits — украинский алкогольный холдинг, основанный в 2008, объединяет активы в алкогольной отрасли и владеет дистрибьюторской сетью. Компания Global Spirits является владельцем предприятий по производству водки, настоек, бренди, вин, игристого вина, вермутов и слабоалкогольных напитков.

Брендами Global spirits в частности являются Хортиця, Blagoff, Мороша, Медовуха, Первак, Oreanda, San Marino, Shustoff, Чайка, Десна, Аркадия, Микадо.

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Также Кравченко рассказал, что только в течение января 2025 года ООО продало алкоголя на сумму 48 млн грн субъекту хозяйственной деятельности в Житомире, который ранее был лишен лицензии на розничную торговлю из-за фактического отсутствия магазина. 

По адресу, куда по документам отгружались 2-3 фуры алкогольных напитков в день, – расположен молитвенный дом. Общество оштрафовано на 97 млн грн за безлицензионную розничную торговлю

- указал глава ГНС.

В целом, по словам Кравченко, по такой схеме было продано более 37 млн бутылок товара без надлежащего учета и уплаты налогов. 

Кроме того, общество лишилось лицензии на оптовую торговлю алкоголем. Ее действие приостановлено из-за отсутствия у ООО одного из мест хранения, которое значится в Едином государственном реестре.  

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В настоящее время из-за нарушений рассматривается вопрос о соответствии субъекта критериям рискованности. По словам главы ГНС, соответствующие материалы уже направлены в Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками. Далее на предприятие ждет полная документальная проверка. Кроме того, в настоящее время налоговая готовит документы о выявленных нарушениях, и после этого передаст их правоохранительным органам. 

Схемы получения сверхприбыли через неуплату налогов оборачиваются против тех, кто пытается обмануть государство. ГНС последовательно борется с теневым рынком. Ответственность для тех, кто манипулирует – неизбежна. Рынок должен работать прозрачно, а бюджет получать надлежащие платежи!

- подчеркнул Руслан Кравченко.

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Татьяна Краевская

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