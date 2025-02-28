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Топ-чиновника налоговой в Киевской области разоблачили на поборах с бизнеса: операции правоохранителей способствовал Кравченко

Киев • УНН

 • 38598 просмотра

Чиновник налоговой инспекции Киевской области подозревается в систематическом получении взяток от предпринимателей. За $1000 он предлагал помощь с лицензиями и минимальные штрафы при проверках.

Топ-чиновника налоговой в Киевской области разоблачили на поборах с бизнеса: операции правоохранителей способствовал Кравченко

Чиновник налоговой инспекции в Киевской области подозревается в систематическом получении взяток от предпринимателей, операции правоохранителей способствовал председатель Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко, сообщили в Киевской городской прокуратуре, пишет УНН.

Сообщено о подозрении заместителю руководителя одной из районных налоговых инспекций в систематическом получении денег с предпринимателей (ч. 3 ст. 368 УК Украины). При содействии председателя Государственной налоговой службы Украины задокументировано, что подозреваемый за деньги обеспечивал применение к предпринимателям минимальных штрафов за нарушения, выявленные при проведении проверок. Также за вознаграждение он обещал невмешательство налоговиков в их работу и предлагал помощь в получении лицензий на торговлю подакцизными товарами

- сообщили в прокуратуре.

Во время досудебного расследования зафиксирован ряд фактов получения должностным лицом неправомерной выгоды. В частности, тариф на содействие в оформлении лицензии на реализацию алкогольных напитков составил 1 тыс. долларов США - именно такую сумму озвучил налоговик.

Ему сообщено о подозрении.

Вымогала у бизнеса до $5000 за "услуги": на схеме поймали чиновницу Харьковской налоговой22.01.25, 14:23 • 32580 просмотров

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