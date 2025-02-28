Топчиновника податкової на Київщині викрили на поборах з бізнесу: операції правоохоронців сприяв Кравченко

Посадовець податкової інспекції Київщини підозрюється у систематичному отриманні хабарів від підприємців, операції правоохоронців сприяв голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко, повідомили у Київській міській прокуратурі, пише УНН.

Повідомлено про підозру заступнику керівника однієї з районних податкових інспекцій у систематичному отриманні грошей з підприємців (ч. 3 ст. 368 КК України). За сприяння голови Державної податкової служби України задокументовано, що підозрюваний за гроші забезпечував застосування до підприємців мінімальних штрафів за порушення, виявлені під час проведення перевірок. Також за винагороду він обіцяв невтручання податківців у їхню роботу та пропонував допомогу в отриманні ліцензій на торгівлю підакцизними товарами - повідомили у прокуратурі.

Під час досудового розслідування зафіксовано низку фактів отримання посадовцем неправомірної вигоди. Зокрема, тариф на сприяння в оформленні ліцензії на реалізацію алкогольних напоїв становив 1 тис. доларів США - саме таку суму озвучив податківець.

Йому повідомлено про підозру.

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