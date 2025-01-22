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Вимагала у бізнесу до $5000 за "послуги": на схемі спіймали посадовицю Харківської податкової

Київ • УНН

 • 32526 перегляди

Заступницю начальника управління податкової служби Харкова викрито у систематичному вимаганні хабарів від місцевих підприємців. Під час обшуків вилучено $20 тис, їй загрожує до 10 років ув'язнення.

Правоохоронці викрили посадовицю Харківської податкової, яка вимагала хабарі у місцевих підприємців, їй повідомили про підозру, проведено близько десятка обшуків, повідомили у Державному бюро розслідувань у середу, пише УНН.

Деталі

"Працівники ДБР за сприяння керівництва ГУ ДПС у Харківській області повідомили про підозру в хабарництві заступниці начальника одного з управлінь обласної державної податкової служби", - повідомили у ДБР.

Як вказали у бюро, встановлено, що фігурантка з серпня 2024 року організувала схему "систематичного вимагання хабарів" від підприємців, які попри складну ситуацію в регіоні не закрили свій бізнес, а продовжили працювати.

Бізнесмени, за даними ДБР, мали платити не лише за виявлені порушення, а й за непроведення перевірок, за необхідні процедури під час закриття ФОПів тощо.

"У середньому "за послугу" підприємці мали платити від 2 до 5 тис. доларів США", - повідомили у бюро.

ДБР вказало, що проведено близько десяти обшуків і вилучено документи, комп’ютерну та телефонну техніку, чорнові записи та 20 тис. доларів США готівкою. 

"Заступниці начальника управління повідомлено про підозру за вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади", - зазначили у ДБР.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Як зазначається, встановлюється повне коло посадовців причетних до злочину, перевіряються інші факти систематичного вимагання хабарів працівниками податкової.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaДержавне бюро розслідувань України
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