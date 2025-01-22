Вымогала у бизнеса до $5000 за "услуги": на схеме поймали чиновницу Харьковской налоговой
Киев • УНН
Заместитель начальника управления налоговой службы Харькова уличена в систематическом вымогательстве взяток от местных предпринимателей. Во время обысков изъято $20 тыс, ей грозит до 10 лет заключения.
Правоохранители разоблачили чиновницу Харьковской налоговой, которая требовала взятки у местных предпринимателей, ей сообщили о подозрении, проведено около десятка обысков, сообщили в Государственном бюро расследований в среду, пишет УНН.
Детали
"Сотрудники ГБР при содействии руководства ГУ ГНС в Харьковской области сообщили о подозрении во взяточничестве заместителю начальника одного из управлений областной государственной налоговой службы", - сообщили в ГБР.
Как указали в бюро, установлено, что фигурантка с августа 2024 года организовала схему "систематического вымогательства взяток" от предпринимателей, которые, несмотря на сложную ситуацию в регионе, не закрыли свой бизнес, а продолжили работать.
Бизнесмены, по данным ГБР, должны были платить не только за выявленные нарушения, но и за непроведение проверок, за необходимые процедуры при закрытии ФЛП и тому подобное.
"В среднем "за услугу" предприниматели должны были платить от 2 до 5 тыс. долларов США", - сообщили в бюро.
ГБР указало, что проведено около десяти обысков и изъяты документы, компьютерная и телефонная техника, черновые записи и 20 тыс. долларов США наличными.
"Заместителю начальника управления сообщено о подозрении за вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Решается вопрос избрания меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности", - отметили в ГБР.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Как отмечается, устанавливается полный круг должностных лиц причастных к преступлению, проверяются другие факты систематического вымогательства взяток работниками налоговой.
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