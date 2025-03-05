Руслан Кравченко: податкова анулювала ліцензії дистриб'ютору алкогольних напоїв в Україні через схему на понад 700 млн грн

ДПС анулювала дві ліцензії на оптову торгівлю алкоголем ТОВ "Українська торгова дистрибуційна компанія" через підозру в ухиленні від сплати податків на більше ніж 700 млн грн. Компанія продавала алкоголь без ліцензій, зокрема відвантажувала по документах товар за адресою, де розташований молитовний дім. Про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко, передає УНН.

Державна податкова служба анулювала дві ліцензії на оптову торгівлю алкоголем ТОВ "Українська торгова дистрибуційна компанія", засновником якого є ГЛОБАЛ СПІРІТС АМГ ЄВРОПА ЛТД. Рішення ухвалене за результатами проведення фактичної податкової перевірки - написав Кравченко у Telegram.

За словами Кравченка, встановлені факти, які можуть свідчити про ухилення від сплати податків орієнтовно на суму понад 700 млн грн, та реалізацію алкоголю без ліцензій. Остаточна сума буде встановлена після проведення додаткових заходів контролю.



Довідково

Global Spirits — український алкогольний холдинг, заснований в 2008, об'єднує активи в алкогольній галузі та володіє дистриб'юторською мережею. Компанія Global Spirits є власником підприємств з виробництва горілки, настоянок, бренді, вин, ігристого вина, вермутів та слабоалкогольних напоїв.

Брендами Global spirits зокрема є Хортиця, Blagoff, Мороша, Медовуха, Первак, Oreanda, San Marino, Shustoff, Чайка, Десна, Аркадія, Мікадо.

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Також Кравченко розповів, що тільки протягом січня 2025 року ТОВ продало алкоголю на суму 48 млн грн субʼєкту господарської діяльності в Житомирі, який раніше був позбавлений ліцензії на роздрібну торгівлю через фактичну відсутність магазину.

За адресою, куди за документами відвантажувалися 2-3 фури алкогольних напоїв на день, – розташований молитовний дім. Товариство оштрафоване на 97 млн грн за безліцензійну роздрібну торгівлю - вказав глава ДПС.

Загалом, зі слів Кравченка, за такою схемою було продано понад 37 млн пляшок товару без належного обліку та сплати податків.

Крім цього, товариство втратило ліцензію на оптову торгівлю алкоголем. Її дія припинена через відсутність у ТОВ одного із місць зберігання, яке значиться у Єдиному державному реєстрі.

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Наразі через порушення розглядається питання щодо відповідності суб'єкта критеріям ризиковості. За словами глави ДПС, відповідні матеріали вже направлені до Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків. Далі на підприємство чекає повна документальна перевірка. Крім того, наразі податкова готує документи про виявлені порушення, і після чого передасть їх правоохоронним органам.

Схеми з отримання надприбутків через несплату податків обертаються проти тих, хто намагається обдурити державу. ДПС послідовно бореться з тіньовим ринком. Відповідальність для тих, хто маніпулює – неминуча. Ринок має працювати прозоро, а бюджет отримувати належні платежі! - наголосив Руслан Кравченко.

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