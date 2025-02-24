Які галузі принесли найбільше податків до держбюджету з початку року: дані податкової

У січні 2025 року найбільші податкові надходження забезпечили підприємства оптово-роздрібної торгівлі та переробної промисловості.

Про це повідомляє ДПС, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, за січень 2025 року найбільша частка у сплаті податків, зборів та платежів до Зведеного бюджету України припадає на суб’єктів господарювання у таких галузях економіки:

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів;

20,6 % від загального обсягу;

Переробна промисловість – 16 %;

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – 12,9 %;

Інформація та телекомунікації – 5,4 %.

Зростання податкових надходжень Крім того, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року у січні 2025 року зафіксовано значне зростання сплати податків у таких галузях:

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів - збільшення на 32,6 %, або +6,9 млрд гривень;

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування - на 57,8 %, або +6,4 млрд гривень;

Переробна промисловість – на 31,4 %, або +5,2 млрд гривень;

Професійна, наукова та технічна діяльність – на 54,6 %, або +2,3 млрд гривень.

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