Які галузі принесли найбільше податків до держбюджету з початку року: дані податкової
Київ • УНН
Торгівля та переробна промисловість стали лідерами податкових надходжень у січні 2025 року. Торгівля забезпечила 20,6% надходжень, а переробна промисловість - 16% від загального обсягу.
У січні 2025 року найбільші податкові надходження забезпечили підприємства оптово-роздрібної торгівлі та переробної промисловості.
Про це повідомляє ДПС, пише УНН.
Деталі
Як повідомляється, за січень 2025 року найбільша частка у сплаті податків, зборів та платежів до Зведеного бюджету України припадає на суб’єктів господарювання у таких галузях економіки:
- Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів;
- 20,6 % від загального обсягу;
- Переробна промисловість – 16 %;
- Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – 12,9 %;
- Інформація та телекомунікації – 5,4 %.
Зростання податкових надходжень Крім того, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року у січні 2025 року зафіксовано значне зростання сплати податків у таких галузях:
- Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів - збільшення на 32,6 %, або +6,9 млрд гривень;
- Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування - на 57,8 %, або +6,4 млрд гривень;
- Переробна промисловість – на 31,4 %, або +5,2 млрд гривень;
- Професійна, наукова та технічна діяльність – на 54,6 %, або +2,3 млрд гривень.
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