Які галузі принесли найбільше податків до держбюджету з початку року: дані податкової

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05:23 • 12468 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122293 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182478 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146908 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138500 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117182 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107867 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102985 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Київ • УНН

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Торгівля та переробна промисловість стали лідерами податкових надходжень у січні 2025 року. Торгівля забезпечила 20,6% надходжень, а переробна промисловість - 16% від загального обсягу.

У січні 2025 року найбільші податкові надходження забезпечили підприємства оптово-роздрібної торгівлі та переробної промисловості.

Про це повідомляє ДПС, пише УНН.

Деталі 

Як повідомляється, за січень 2025 року найбільша частка у сплаті податків, зборів та платежів до Зведеного бюджету України припадає на суб’єктів господарювання у таких галузях економіки: 

  • Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів;
    • 20,6 % від загального обсягу;
      • Переробна промисловість – 16 %;
        • Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – 12,9 %;
          • Інформація та телекомунікації – 5,4 %.

            Зростання податкових надходжень Крім того, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року у січні 2025 року зафіксовано значне зростання сплати податків у таких галузях: 

            • Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів - збільшення на 32,6 %, або +6,9 млрд гривень;
              • Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування - на 57,8 %, або +6,4 млрд гривень;
                • Переробна промисловість – на 31,4 %, або +5,2 млрд гривень;
                  • Професійна, наукова та технічна діяльність – на 54,6 %, або +2,3 млрд гривень.

                    Кравченко зустрівся з представниками бізнесу Львівщини: обговорили блокування податкових накладних20.02.25, 16:52 • 30776 переглядiв

                    Аліна Волянська

                    Аліна Волянська

                    Економіка
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