Какие отрасли принесли больше всего налогов в госбюджет с начала года: данные налоговой
Киев • УНН
Торговля и перерабатывающая промышленность стали лидерами налоговых поступлений в январе 2025 года. Торговля обеспечила 20,6% поступлений, а перерабатывающая промышленность - 16% от общего объема.
В январе 2025 года наибольшие налоговые поступления обеспечили предприятия оптово-розничной торговли и перерабатывающей промышленности.
Об этом сообщает ГНС, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, за январь 2025 года наибольшая доля в уплате налогов, сборов и платежей в Сводный бюджет Украины приходится на субъектов хозяйствования в таких отраслях экономики:
- Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;
- 20,6 % от общего объема;
- Перерабатывающая промышленность - 16 %;
- Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование - 12,9 %;
- Информация и телекоммуникации - 5,4 %.
Рост налоговых поступлений Кроме того, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе 2025 года зафиксирован значительный рост уплаты налогов в таких отраслях:
- Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - увеличение на 32,6 %, или +6,9 млрд гривен;
- Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование - на 57,8 %, или +6,4 млрд гривен;
- Перерабатывающая промышленность - на 31,4 %, или +5,2 млрд гривен;
- Профессиональная, научная и техническая деятельность - на 54,6 %, или +2,3 млрд гривен.
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