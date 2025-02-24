Какие отрасли принесли больше всего налогов в госбюджет с начала года: данные налоговой

В январе 2025 года наибольшие налоговые поступления обеспечили предприятия оптово-розничной торговли и перерабатывающей промышленности.

Об этом сообщает ГНС, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, за январь 2025 года наибольшая доля в уплате налогов, сборов и платежей в Сводный бюджет Украины приходится на субъектов хозяйствования в таких отраслях экономики:

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;

20,6 % от общего объема;

Перерабатывающая промышленность - 16 %;

Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование - 12,9 %;

Информация и телекоммуникации - 5,4 %.

Рост налоговых поступлений Кроме того, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе 2025 года зафиксирован значительный рост уплаты налогов в таких отраслях:

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - увеличение на 32,6 %, или +6,9 млрд гривен;

Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование - на 57,8 %, или +6,4 млрд гривен;

Перерабатывающая промышленность - на 31,4 %, или +5,2 млрд гривен;

Профессиональная, научная и техническая деятельность - на 54,6 %, или +2,3 млрд гривен.

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