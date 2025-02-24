Какие отрасли принесли больше всего налогов в госбюджет с начала года: данные налоговой

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Торговля и перерабатывающая промышленность стали лидерами налоговых поступлений в январе 2025 года. Торговля обеспечила 20,6% поступлений, а перерабатывающая промышленность - 16% от общего объема.

В январе 2025 года наибольшие налоговые поступления обеспечили предприятия оптово-розничной торговли и перерабатывающей промышленности.

Об этом сообщает ГНС, пишет УНН.

Детали 

Как сообщается, за январь 2025 года наибольшая доля в уплате налогов, сборов и платежей в Сводный бюджет Украины приходится на субъектов хозяйствования в таких отраслях экономики: 

  • Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;
    • 20,6 % от общего объема;
      • Перерабатывающая промышленность - 16 %;
        • Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование - 12,9 %;
          • Информация и телекоммуникации - 5,4 %.

            Рост налоговых поступлений Кроме того, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе 2025 года зафиксирован значительный рост уплаты налогов в таких отраслях: 

            • Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - увеличение на 32,6 %, или +6,9 млрд гривен;
              • Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование - на 57,8 %, или +6,4 млрд гривен;
                • Перерабатывающая промышленность - на 31,4 %, или +5,2 млрд гривен;
                  • Профессиональная, научная и техническая деятельность - на 54,6 %, или +2,3 млрд гривен.

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                    Алина Волянская

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