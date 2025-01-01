“Лише під впливом закону”: Кравченко попередив про недопустимість зовнішнього втручання у податкову

Новопризначений очільник Державної податкової служби Руслан Кравченко наголосив на недопустимості будь-якого впливу організацій чи осіб на роботу податкової, передає УНН.

По-перше, запрошую саме до командної роботи, працювати тільки в команді, конструктиві без будь-якого впливу організацій, чи осіб. Тільки під впливом закону і тільки так. Ми повинні працювати на людей, на бізнес, який сплачує податки прозоро, підзвітно і чесно - сказав Кравченко.

Він наголосив, що це має забезпечити прозорість і довіру до податкової, а командна робота дозволить об’єднати зусилля для досягнення спільної мети.

Нагадаємо

Кабінет міністрів призначив колишнього очільника Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка головою Державної податкової служби.

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