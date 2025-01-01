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“Лише під впливом закону”: Кравченко попередив про недопустимість зовнішнього втручання у податкову

Київ • УНН

 • 30378 перегляди

Руслан Кравченко, новопризначений керівник ДПС, наголосив на важливості командної роботи без зовнішнього втручання. Він підкреслив необхідність працювати виключно за законом та в інтересах чесного бізнесу.

Новопризначений очільник Державної податкової служби Руслан Кравченко наголосив на недопустимості будь-якого впливу організацій чи осіб на роботу податкової, передає УНН.

По-перше, запрошую саме до командної роботи, працювати тільки в команді, конструктиві без будь-якого впливу організацій, чи осіб. Тільки під впливом закону і тільки так. Ми повинні працювати на людей, на бізнес, який сплачує податки прозоро, підзвітно і чесно 

- сказав Кравченко.

Він наголосив, що це має забезпечити прозорість і довіру до податкової, а командна робота дозволить об’єднати зусилля для досягнення спільної мети.

Нагадаємо

Кабінет міністрів призначив колишнього очільника Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка головою Державної податкової служби.

Руслан Кравченко очолив рейтинг найвпливовіших людей Київщини-202431.12.24, 19:56 • 22254 перегляди

Павло Башинський

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
kyivКиїв

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