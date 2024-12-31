Уряд призначив Руслана Кравченка головою Державної податкової служби
Київ • УНН
Кабмін призначив Руслана Кравченка головою ДПС України. Раніше він керував Київською ОВА та був прокурором, який вів справу проти Януковича.
Кабінет міністрів призначив колишнього очільника Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка головою Державної податкової служби. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.
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"Призначено Кравченка Руслана Андрійовича головою Державної податкової служби України", - повідомив Мельничук.
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30 грудня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади очільника Київської ОВА.
28 грудня Уряд погодив звільнення начальника Київської ОВА Руслана Кравченка і очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна.
ЗМІ повідомляли, що Руслан Кравченко буде новим генеральним прокурором замість звільненого Андрія Костіна.
"Він є компромісною фігурою, яку можна провести через парламент", — зазначило джерело Radio NV.
Інше джерело повідомило, що кандидатуру Кравченка в ОП розглядали давно, адже кандидатура чинного голови Одеської ОДА "Олега Кіпера не збере голосів у парламенті". Водночас голова Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павло Кириленко, якого, за словами джерела, раніше в ОП планували на цю посаду, зараз є обвинуваченим у незаконному збагаченні.
Кандидатура наступного очільника Офісу генпрокурора ще має пройти розгляд у профільному правоохоронному комітеті парламенту.
Раніше ЗМІ уже називали Руслана Кравченка основним претендентом на цю посаду.
Народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що Кравченка планується призначити в.о. голови Державної податкової служби, а Проніна - головою Державної служби фінансового моніторингу України.
Довідково
Руслан Кравченко розпочав трудову діяльність у 2012 році на посаді слідчого Севастопольської прокуратури. У 2014-2015 роках брав безпосередню участь в антитерористичній операції при виконанні службових обов’язків на посаді прокурора 33-ї військової прокуратури Південного регіону України (м. Дебальцеве, м. Артемівськ).
З 2015 року по 2019 рік працював у Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України.
З 2019 року по 2020 рік - заступник військового прокурора Центрального регіону України.
З 2020 рік по 2021 рік працював на посаді начальника управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора.
У 2021 році очолив Бучанську окружну прокуратуру Київської області. На цій посаді працював до 2023 року.
Протягом служби на різних посадах Руслан Кравченко керував роботою команди прокурорів, які брали участь у резонансних кримінальних розслідуваннях. Зокрема, як старший групи прокурорів здійснював процесуальне керівництво та підтримував державне обвинувачення у кримінальному провадженні проти колишнього президента України Віктора Януковича за фактом вчинення ним державної зради й пособництва у веденні агресивної війни. Добився визнання Януковича винним та засудження його до 13 років позбавлення волі. В апеляційній та касаційній інстанціях зазначений вирок залишений у силі.
Зазначимо, востаннє українську податкову не в статусі в.о. очолював Олексій Любченко. У квітні 2020 року Кабінет міністрів призначив Любченка головою Державної податкової служби. У травні 2021 року Верховна Рада призначила Олексія Любченка на посаду першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки.
У грудні 2021 року Кабмін поклав тимчасово виконання обов’язків голови Державної податкової служби України на заступника Тетяну Кірієнко.